Vedeta din România care se confruntă cu probleme în timpul sarcinii. Nici kilogramele în plus nu au iertat-o. Ce i-au spus medicii: „Ceva era ciudat” EXCLUSIV

Însărcinată în aproape 8 luni, Sensy așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va putea strange bebelușul în brațe. Până atunci, este nevoită să se confrunte cu schimbări specifice femeilor însărcinate. Dacă până acum i s-au umflat mâinile, picioarele și a avut arsuri, fiind nevoită să renunțe la anumite evenimente, iată că Sensy s-a mai confruntat cu o schimbare. Pusă pe gânduri, s-a dus direct le medic pentru a afla despre ce este vorba! În exclusivitate pentru Playtech Știri, influencerița ne-a povestit ce s-a întâmplat la control.

“Încă nu am cumpărat haine pentru bebe. Poate să fie micuț sau poate să fie înalt. Nu cumpărăm momentan. Cumpărăm doar cele de bază. Vrem să alegem căruțul, încă sunt pe gânduri. Ori culoarea crem, ori muștar. Pentru că sunt gravidă, e ușor ciudat cu kilogramele. Eu eram o tipă foarte slabă, iar acum nu mă mai încape nimic, nu îmi mai vine mărimea mea. E interesantă trecerea.

Nu îmi fac griji, sunt sigură că îmi voi reveni foarte repede. Problema e cum mai duc eu astea două luni? Nici două luni chiar. Vizitele la doctor sunt emoționante. Sunt nerăbdătoare. Abia aștept să ajung ca să îmi spună dacă e bine, ce mai face, dacă s-a întors. Am reușit să merg în vacanțe până acum, în Mykonos, în Paris, dar acum nu mai pot, din păcate. Nu mai am voie să zbor. E riscant și nu are rost să mă risc pentru o vacanță pe care o pot face oricând.”, ne-a declarat Sensy, în exclusivitate pentru Playtech Știri.