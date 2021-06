Vedeta din România care se căsătorește, în sfârșit, după 10 ani de relație cu iubitul ei

Nuntă mare în showbizul românesc! După un deceniu de poveste de iubire, una dintre cele mai cunoscute artiste din România se căsătorește. Cine este bărbatul care o va duce în fața altarului pe frumoasa blondină. Fanii s-au îngrămădit să îi felicite.

Emilia Ghinescu are tot ce-și poate dori: o carieră fulminantă, milioane de fani în toate colțurile țării și o familie împlinită. După un mariaj ratat, frumoasa artistă de muzică populară va face cununia civilă. Cântăreața și partenerul ei Sebi Albăstroiu vor face nunta în toamnă și își doresc să organizeze un eveniment restrâns:

„În toamna, prin octombrie, vom face cununia, vrem să nu fie foarte cald afară. Noi nu facem nuntă foarte mare, cu mulți invitați. Am mai fost mireasă și știu cum e. Ne dorim o petrecere restrânsă, cu rudele și familia. Petrecerea va fi undeva la Sinaia sau la mare. Aș vrea un garden party. Să nu aud muzică, să nu aud bubuială. Nu vreau să fie sarmale la nuntă, ci să avem un bufet suedez.

Eu iubesc peștele, fructele de mare. Cred însă că la mare avem și locația, nașii noștri au un hotel acolo. Nașii vor fi Nicoleta și Ioan Niculae. Am rezonat cu ei și ei cu noi și suntem lângă dânșii de atâția ani. Și la bine, și la rău. Nu o să am o rochie de prințesă, că am 43 de ani. Nu mai pare potrivită”, a declarat Emilia Ghinescu despre planurile ei de nuntă, în emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV.