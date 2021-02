Are covid-19! Cântăreața noastră e speriată complet: ”Eu sunt și astmatică”

Aproape un milion de români s-au infectat cu noul coronavirus, iar printre ei au fost și multe persoaane publice. Artista care a povestit că și ea a trecut prin coronavirus este artista de muzică populară Emilia Ghinescu.

Ea a mărtursit că a fost nevoită să stea în izolare, iar simptomele i-au apărut rapid și a trecut printr-o perioadă dificilă alături de familia ei, ea având și probleme cu astmul, fapt ce a făcut ca situația să devină mai dificilă în acest caz.

De asemenea, vedeta a mai povestit tot la Antena Stars că în urmă cu mai mult timp ea ajuns pe mâna medicilor având dureri îngrozitoare de rinichi. Medicii i-au pus atunci un diagnostic grav, iar inițial aceasta a crezut că are cancer. Însă după mai multe investigații, doctorii i-au spus că este vorba despre o altă problemă de sănătate pentru care pe viitor va trebui operată, după cum ea însăși a afirmat.

Emilia Ghinescu a avut și o copilărie grea. Aceasta a plecat la vârsta de 12 ani, cu atubuzul, până la buncii ei, din dorința de a scăpa de problemele existente acasă.

Artista a mai mărturisit că scena i-a vindecat sufletul. Dar și fiul ei, pe nume Andrei.

„Tot timpul trebuie să fiu zâmbitoare, dar uit de probleme când urc pe scenă. Fac şi mâncare şi curăţenie. Am crescut şi am învăţat alături de băiatul meu Andrei. Mă uit la Andrei şi îmi dau seama că nu ştiam despre ce e vorba şi cu ce se mănâncă activitatea de mamă. Nu puteam să-l veghez pe Andrei, deoarece şi mie mi se făcea somn lângă el. Făceam lucrurile din instinct. (…) Noi am fost generaţia bătută. Tata ne bătea cu ce nimerea şi nu aveam voie să facem anumite lucruri. Eu sunt din a doua căsătorie a mamei mele, însă mereu am întrebat-o pe mama de tata. Tatăl meu nu a vrut să aibă o relaţie cu mine, însă nici eu nu am insistat. Am înţeles că nu prea stătea pe acasă”, a spus artista la Acces Direct, în urmă cu ceva timp.