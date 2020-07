Emilia Ghinescu, apariție răvășitoare. Cum arată acum, la 41 de ani

Emilia Ghinescu, cunoscuta interpretă de muzică populară, a ajuns la frumoasa vârstă de 41 de ani. Cântăreaţa formează un cuplu cu Sebastian de câțiva ani buni și au împreună o fetiță, Anastasia, în vârstă de 4 ani, cântăreața mai având dintr-o relație anterioară alte două fete.

Pe pagina sa de facebook, vedeta a postat destul de multe instantanee, atât cu ea, cât și cu cele trei fei ale sale, adevărate domnșioare, toate trei la fel de frumoase ca și mama lor. Fanii vedetei sunt încântați de modul în care vedeta arată acum, la vârsta de 41 de ani. Multe din tinerele ce-i urmăresc postările pe facebook, au ajuns să-i invidieze formele. Vedeta este fericită acum, alături de familia ei, cu toate câ în trecut nu prea a avut parte de lucruri frumoase, după cum ea povestea, mai ales în copilărie.

„Tot timpul trebuie să fiu zâmbitoare, dar uit de probleme când urc pe scenă. Fac şi mâncare şi curăţenie. Am crescut şi am învăţat alături de băiatul meu Andrei. Mă uit la Andrei şi îmi dau seama că nu ştiam despre ce e vorba şi cu ce se mănâncă activitatea de mamă. Nu puteam să-l veghez pe Andrei, deoarece şi mie mi se făcea somn lângă el. Făceam lucrurile din instinct. (…) Noi am fost generaţia bătută. Tata ne bătea cu ce nimerea şi nu aveam voie să facem anumite lucruri. Eu sunt din a doua căsătorie a mamei mele, însă mereu am întrebat-o pe mama de tata. Tatăl meu nu a vrut să aibă o relaţie cu mine, însă nici eu nu am insistat. Am înţeles că nu prea stătea pe acasă”, a declarat artista la Acces Direct.