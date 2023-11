Vedeta din România care nu mai doarme de 4 ani cu soțul ei în pat. I-a spus totul Ilincăi Vandici

Diana Dumitrescu a fost invitata Ilincăi Vandici în cadrul podcastului #teascult, acolo unde frumoasa actriță a făcut dezvăluiri incendiare despre viața sa personală, cât și despre cum au decurs lucrurile în căsnicia sa și a lui Alin Boroi după apariția băiețelului lor. Ce i-a fost cel mai greu Dianei, în primii ani de actorie? A recunoscut tot!

Actrița și prezentatoarea Diana Dumitrescu a dezvăluit latura sa autentică și provocările întâmpinate în lumea telenovelelor într-un episod captivant al podcastului condus de Ilinca Vandici.

Într-o discuție sinceră, actrița a împărtășit experiența sa personală, vorbind despre momentul dificil în care, până la vârsta de 30 de ani, s-a simțit pierdută și a căutat să se regăsească într-o industrie care a implicat interpretarea personajelor complexe din telenovele.

La acel moment, Diana Dumitrescu ajunsese să nu mai știe cine este ea cu adevărat și care sunt rolurile pe care le interpretează, de fapt.

„Până am împlinit 30 de ani s-au schimbat multe, dar aveam atunci o perioadă în care simțeam că nu mă cunosc, că nu știu ce vreau, nu mai știam cine sunt. Când interpretam personaje din telenovele mă pierdeam, filam același rol 10 luni de exemplu, ajungeai să te confunzi cu personajul respectiv.

În căutarea sa personală, Diana Dumitrescu a găsit sprijin într-un profesor dedicat, care a oferit exerciții pentru a-i facilita regăsirea. Totodată, implicarea sa în vlogging și relația cu comunitatea online au avut un impact pozitiv asupra procesului său de auto-descoperire.

Actrița Diana Dumitrescu a dezvăluit detalii intime despre povestea ei de dragoste, marcată de dorința de a deveni părinți și de obstacolele depășite în calea împlinirii acestui vis.

În cadrul podcastului moderat de Ilinca Vandici, Diana Dumitrescu a împărtășit momente emoționante, recunoscând că în ciuda unor momente dificile, relația cu soțul său Alin a fost întotdeauna una profundă și puternică. Diana a povestit că, după teama că nu va putea deveni mamă, Carol, fiul ei, a devenit cel mai important din viața ei, fiind urmat de ea și de soțul ei.

Eu i-am zis la un moment dat că e evident că am probleme mari, i-am zis că are două variante, ori rămâne cu mine și încercăm ori găsește altă fată. Am făcut o stimulare ovariană și nu a avut niciun rezultat, apoi peste un an Alin mi-a zis să ne căsătorim, apoi să facem și fertilizarea. Ne-am căsătorit, urma în februarie să facem fertilizarea, în ianuarie am aflat că sunt însărcinată”, a mai povestit Diana.

Diana Dumitrescu a povestit despre toate transformările pe care cuplul le-a suferit după apariția băiețelului ei, Carol. În timp ce ea l-a pus pe acesta pe primul plan, pentru soțul ei, Alin, Diana era încă pe primul loc.

În ciuda încercărilor nenumărate de a renunța la dormitul în pat cu băiețelul, acest lucru nu s-a putut întâmpla până acum, astfel că Diana nu doarme nici după 4 ani împreună cu soțul ei, lucru care a influențat puțin relația celor doi.

” La un moment dat ajunsesem o moară stricată, îi ziceam ce nu aveam voie să facem, dar când Carol a împlinit un an nu a mai vrut să doarmă singur, am făcut cu rândul, până când s-a îmbolnăvit copilul am dormit eu.

Eu dorm și acum cu el, are 4 ani. Lucrurile nu s-au așezat cum a vrut Alin, am încercat să fac această trecere de mai multe ori dar copilul se trezește noaptea și zice că sunt invizibilă. Am încercat să îl las singur două nopți, dar nu a mers. Ăsta cred că e singurul minus, că eu și soțul nu dormim în același pat. Evident că lucrurile nu mai merg în același ritm.”, a mai zis Diana.