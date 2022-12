De ce a renunțat Diana Dumitrescu la diete. A avut câțiva ani de chin VIDEO EXCLUSIV

Diana Dumitrescu (39 de ani) a defilat, zilele trecute, pentru tânărul creator de modă Denis Predescu, în cadrul evenimentului Soirees de la Mode 29, organizat de Alin Gălățescu. Actrița a etalat o rochie roșie, îndrăzneață, cu care a atras toate privirile. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta a mărturisit că, după ani în care a ținut diete, nu vrea să mai audă de ele. Își iubește corpul așa cum este și vrea să ducă o viață normală. De ce a renunțat Diana Dumitrescu la diete.

Diana Dumitrescu a urcat pe podium pentru designerul Denis Predescu, fiind admirată pentru ținuta vestimentară, dar și pentru modul în care arată:

„Am defilat pentru Denis Predescu, a fost una dintre cele mai piperate experiențe pentru că am avut o rochie destul de decoltată în zona aceasta. Am purtat o rochie foarte îndrăzneață. Dacă eram obișnuită cu decolteurile din partea de sus sau cu fuste mini, de data asta rochia a fost decoltată pe zona inghinală foarte tare și am avut un pic de emoții, ca să spun drept, pentru că era cumva… Aproape de 40 parcă nu îți mai vine așa să te expui, hai că la plajă mai e cum mai e, așa, pe scenă, dar cum să zic atitudinea contează și cred că am atras privirile în sus, nu în jos, ceea ce e un lucru foarte bun”.