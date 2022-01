Vedeta din România care își dorește să mai devină mămică în 2022: „Știți că îmi doresc un copil”

Care este vedeta din România care își mai dorește să devină mamă anul acesta. Ea mai are o fiică dintr-o relație anterioară, însă iată că își mai dorește și un al doilea copil. Vedeta despre care se face vorbire este o artistă cunoscută în România și a dezvăluit planurile sale pentru 2022 în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Andreea Antonescu este vedeta care anul acesta și-ar dori să mai devină mamă. Ea a are o fiică, din căsnicia cu Traian Spak, pe nume Sienna. Cele două au petrecut sărbătorile de iarnă departe de România, în SUA, acolo unde locuiește tatăl fiicei Andreei Antonescu. Vedeta și-a plănuit o vacanță prelungită, astfel că nu se întoarce prea curând.

Andreea Antonescu și Traian Spak s-au despărțit în urmă cu trei ani. Omul de afaceri a continuat să locuiască în SUA, în vreme ce artista a revenit în țară cu fiica lor.

Deși după divorț între cei doi au existat replici acide, iată că acum cei doi au o relație civilizată de dragul fiicei lor, dovadă că sărbătorile de iarnă le-au petrecut împreună în Statele Unite ale Americii.

„Sunt în State. În sfârșit am prins o perioadă să fug din țară, să vin în State. O să stau o lună, prima perioadă am petrecut-o în Vegas. M-am bucurat să fac sărbătorile alături de Sienna.

Apoi am venit în LA, unde am locuit mulți ani de zile. În ultima perioadă am fost ocupată în România, îmi era dor. De data asta a zis prezent (fostul soț) la această sărbătoare, de Crăciun, de Revelion.

Suntem în relații foarte bune, știm care ne este scopul, anume Sienna”, i-a povestit Andreea Antonescu lui Cătălin Măruță.