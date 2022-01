Andreea Bălan, scandal șocant cu George Burcea: ‘Ești drogat și bețiv’

Scandalul dintre Andreea Bălan și George Burcea este de departe de final. Cei doi foști soți au cuvinte grele de spus public unul despre celălalt. Celebra solistă nu-l vede deloc cu ochi buni pe tatăl fetițelor sale. Iată mărturiile incredibile care i-au lăsat pe fani fără reacție!

Scandalul dintre Andreea Bălan și George Burcea continuă

Un filmuleț șocant cu cei doi foști soți a ajuns în vizorul fanilor fostului cuplu. Cei care au urmărit povestea de dragoste dintre vedete care a ajuns acum un eșec uriaș au rămas fără cuvinte în urma celor auzite. Jumătatea trupei Andre îl numește pe tatăl fetițelor sale ‘drogat și bețiv’.

Anul Nou nu a adus o relație bună între Andreea și George, pentru că niciunul nu este dispus să renunțe în acest scandal. Cei doi se află în plin proces și se ceartă ca la ușa cortului. Solista i-a adresat câteva cuvinte extrem de grele fostului amorez, iar totul a fost înregistrat.

Internauții au sesizat la un moment dat că apele păreau că s-au liniștit între cei doi, dar se pare că ei sunt din nou protagoniștii unui episod incredibil. Se poate vedea în cadrul unui video că discuția dintre cei doi artiști prin intermediul unui video-call a degenerat într-un scandal în toată regula.

Spiritele s-au încins, iar cântăreața a început să îi aducă acuzații grave lui Burcea. Ambii au început să ridice totul în fața celuilalt. Juratul de la ‘Te cunosc de undeva’ susține că bărbatul bea peste măsură și consumă în continuare substanțe interzise, iar pe cealaltă parte actorul îi cere insistent ca blondina să vină cu dovezi.

Discuția dintre cele două vedete

Andreea Bălan: “Stop! Uite, eu te respect pentru ea”.

George Burcea: “Termină cu lucrurile acestea și după să îți spun”.

George Burcea: “Uite, să zicem că eu am făcut lucrurile acelea”,

Andreea Bălan: “Nu ai ce să îmi spui. Eu nu am ce să discut cu un om care mă jignește”.

George Burcea: “Ascultă-mă și tu”.

Andreea Bălan: “Eu nu am ce să discut”.

George Burcea: “Pe ce bază îmi spui că sunt un drogat și un bețiv? Zi-mi pe ce bază susții la telefon că sunt un drogat și bețiv?”

Andreea Bălan: “Pentru că ești și s-a văzut că ești. Și public s-a văzut că ești. Te-ai sabotat singur cu cartea. Ești! Ce să mai discutăm? Ești”.

George Burcea: “Pe ce bază? Tu îmi spui că te jignesc când tu de fapt mă jignești și bagi în cap copiilor c%$#@uri”

Andreea Bălan: “Eu nu bag nimic copiilor”.

George Burcea: “Pe ce bază?” (Sursa: cancan.ro)

Amintim că relația fantastică de cinci ani dintre vedete a ajuns într-un punct critic la scurt timp după ce au hotărât să se căsătorească. Aceștia și-au spus adio în februarie 2020, iar de atunci a început un proces uriaș în privința divorțului și custodiei fetițelor lor. Cei doi continuă lupta în instanță și pare că indiferent de ce ar face nu ajung la un numitor comun.