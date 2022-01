Ce a reușit Andreea Antonescu să facă, în sfârșit. Vedeta e în culmea fericirii

Andreea Antonescu trăiește clipe minunate. Vedeta a fost extrem de ocupată în ultima perioadă, ocupându-se de cariera sa, dar și de creșterea micuței sale, Sienna. Aceasta nu a avut parte de prea mult timp liber, însă acum a marcat o nouă reușită, care a bucurat-o nespus.

Andreea Antonescu a reușit să plece în Statele Unite ale Americii de sărbători. Vedeta a mărturisit că i-a fost extrem de dor de rudele sale, dar și de locurile în care s-a simțit ca acasă pentru o perioadă. De asemenea, aceasta s-a întâlnit și cu fostul soț.

„Sunt în State. În sfârșit am prins o perioadă să fug din țară, să vin în State. O să stau o lună, prima perioadă am petrecut-o în Vegas. M-am bucurat să fac sărbătorile alături de Sienna.

Apoi am venit în LA, unde am locuit mulți ani de zile. În ultima perioadă am fost ocupată în România, îmi era dor. De data asta a zis prezent (n.r. fostul soț) la această sărbătoare, de Crăciun, de Revelion.

Suntem în relații foarte bune, știm care ne este scopul, anume Sienna. De Revelion am stat mai mult acasă, adunați toți, am povestit, am cântat, am făcut mai mult tot ce și-a dorit copilul.

Am ieșit puțin, apoi ne-am întors acasă.”, a povestit Andreea Antonescu în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.