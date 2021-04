Vedeta din România care a scăpat de covid-19: ”Mi s-a părut că m-am născut a doua oară” VIDEO

O vedetă de la noi a văzut moartea cu ochii după ce s-a infectat cu covid-19. A trecut prin clipe îngrozitoare, asta deși a mers la spital destul de devreme de la debutul bolii.

A fost la un pas de a fi internat la ATI și a realizat că nimic nu este mai important decât sănătatea. Acum, a ieșit în spital și povestește despre lupta teribilă cu virusul care face ravagii în toată lumea.

Titi Aur a fost infectat cu covid-19 și a avut nevoie în permanență de oxigen. Acum, pilotul român povestește clipele îngrozitoare în care își vedea viața scurgându-i-se printre degete.

“Sâmbătă dimineața, la spital, în drum spre toaletă, mi s-a oprit aerul. Am zis că e atac de panică, dar când mi-a arătat aparatul de la mână 62% saturație era clar că se termină motorina. Virusul a atacat și a dus la 40% saturația, era o gelatină în plămâni, pe o scară de la 1 la 10 era la 9 ca și gravitate, ceea ce însemna că ambii plămîni nu mai funcționează decât la jumătate.

Senzația a fost groaznică, când ți se termină combustibilul la mașină zici că e pana prostului și te enervezi, când se termină aerul te panichezi. Am venit repede la peretele cu furtun, aveam 2 surse acolo, una de 10-12 am dat-o la maxim, plus masca de plastic și nu îmi ajungea aerul”, a povestit Titi Aur în emisiunea lui Cristi Brancu.