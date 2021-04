Titi Aur, mesaj cutremurător de pe patul de spital după ce s-a internat cu Covid-19: „Am plămânii afectați. Nu pot respira fără mască”

Apar noi informații despre pilotul de raliuri, Titi Aur, după ce a fost confirmat cu Covid-19 și s-a internat cu o formă medie în spital. Acesta se află de o săptămână în spital, iar starea sa este în continuare gravă.

Titi Aur se află în continuare în spital, fiind internat pe data de 1 aprilie după ce s-a infectat cu Covid-19. Acesta a început să aibă probleme cu respirația, moment în care a știut că are nevoie de internare de urgență. Recent, acesta a povestit pentru Realitatea Plus cum se simte în prezent.

Din păcate, unul dintre cei mai buni piloți de raliuri se află în continuare în stare gravă, plămânii acestuia fiind afectați în proporție de 45%. Titi Aur se afla internat la spitalul suport COVID-19 ”Elena Beldiman” din Bârlad, din oraşul său natal. În ciuda sănătății sale precare, pilotul a avut doar cuvinte de laudă la adresa medicilor, cărora le mulțumește și le este recunoscător.

Mai mult, el a explicat în intervenția pe care a avut-o despre riscurile pe care le are orice pacient care dorește să plece acasă din spital, în condițiile în care nu este vindecat complet.

„Sunt tratat cu tot ce se poate mai bine. Am plămânii afectați în proporție de 45%. Nu pot respira fără mască. Acum am dat masca de pe gură puțin jos ca să pot să vorbesc cu dumneavoastră. Îmi vine foarte greu. Spitalul din Bârlad îl cunosc din copilărie. Am ajuns aici pentru că aici m-a prins boala. Eram venit acasă la părinți. Am găsit o echipă minunată, extraordinară.(…) De când am venit am văzut și relația cu alți pacienți.

Medicul vine, îți explică că poți să pleci, poți să stai, dar dacă pleci riști, care sunt riscurile, evoluția. Eu la început aveam plămânul infectat la 30%, dar uite că a ajuns la 45%. Sperăm să nu treacă de 60-70% că se va ajunge mult mai rău și îi dăm de muncă mult mai mult lui Dumnezeu.