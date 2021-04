Starea lui Titi Aur nu e bună deloc. Fostul pilot, internat după ce a luat covid-19 VIDEO

Titi Aur a fost depistat, duminică, cu covid-19, iar de cinci zile este internat în spital cu o stare gravă. Plămânii lui sunt afectați în proporție de 30%. Pilotul a fost întâi tratat acasă, însă pentru că a avut dificultăți de respirare, el a fost transportat la spital.

El a spus că nu poate respira fără mască și nu știe de unde a putut lua virusul, asta pentru că a purtat mască și a încercat să se protejeze cât de mult a putut. Din păcate, pilotul nu are o stare prea bună și a declarat că se află printre cei 15% care au nevoie de internare. Din fericire, faptul că Titi Aur a ajuns la spital la debutul bolii este un lucru încurajator. Pilotul a transmis și altora să meargă cât mai repede la doctor, pentru a putea fi tratați din timp.

Sunt internat de joi, am fost depistat duminică, am primit tratament acasă pentru că nu aveam afectat plămânul, la toate controalele făcute duminică, dar joi am avut probleme, dificultăți cu respirația și am venit la spital.

Titi Aur i-a îndemnat și pe alții să vină la spital, dacă se simt rău din cauza virusului. El a mai explicat că s-a protejat cât de mult a putut și a lăudat eforturile medicilor permanente față de pacienți.

„Eu fac parte din cei 15% de ghinioniști, cu plămânii afectați, ceea ce înseamnă internare obligatorie, tratament intensiv și urmărite toate analizele. Este foarte multă grijă și implicare din partea personalului medical.

Știam despre COVID, nu fac parte din cei care spun că nu există, am purtat mască mereu, chiar îmi spuneau colegii că nu mi-au văzut fața de un an de zile. Am umblat cu mască, am încercat să mă protejez. Am înțeles că dacă faci parte din cei 85% cu o formă relativ ușoară, poți să treci mai ușor, dar dacă ești ghinionist să fii în cei 15%, este foarte important să ajungi cât mai repede la spital.

Dacă nu ajungi la spital sub supravegherea medicilor și plămânul începe să fie afectat mai mult de 50% – 65%, 70%, atunci munca medicilor devine foarte grea și trebuie să contribuie foarte mult Dumnezeu ca să te poată salva. Sau, dacă ai ghinionul să ai și alte boli grave – diabet, inimă și altele – atunci situația se complică și mai mult, pentru că organismul trebuie să lupte cu mai multe boli, și asta este foarte greu.

Ideea este să veniți cât mai repede la specialiști și să nu stați acasă, pentru că s-ar putea să fie fatal”, a mai spus el pentru sursa citată.