Titi Aur, mesaj emoționant după ce s-a vindecat de Covid-19. Care a fost cel mai mare noroc al său în lupta cu boala: „M-am născut a doua oară”

Fostul pilot de raliuri, Titi Aur, a traversat una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Infectat cu Covid-19, bărbatul s-a aflat în categoria persoanelor care au dezvoltat o formă gravă a bolii, fiind nevoie de internare. Acum, la două săptămâni după infectare, pilotul exprimă recunoștință față medicii care l-au ajutat să renască pentru a doua oară.

Unul dintre cei mai cunoscuți piloți de raliuri povestea pe data de 5 aprilie că starea sa nu este una bună și că nu poate respire fără mască. Acesta a dezvăluit că nu știe de und ear fi putut contacta virusul, deoarece a purtat mască și s-a protejat de fiecare dată, pentur el, dar și pentru a-i feri pe cei apropiați.

Titi Aur a aflat că este infectat cu Covid-19 într-o duminică, atunci când se afla în vizită la părinții săi care locuiesc în Bârlad. Pentru că boala a evoluat rapid, acesta s-a internat la spitalul “Elena Beldiman”, care în ultimul an a fost desemnat spital Covid-19.

„Nu mă simt foarte bine, nu pot respira fără mască, și acum am oxigen la nas, niște tubulețe. Încerc să vorbesc puțin cu dumneavoastră, sper că nu prea mult, pentru că mă apucă tusea dacă vorbesc prea mult.

Sunt internat de joi, am fost depistat duminică, am primit tratament acasă pentru că nu aveam afectat plămânul, la toate controalele făcute duminică, dar joi am avut probleme, dificultăți cu respirația și am venit la spital.

La computerul tomograf s-a văzut că ambii plămâni sunt afectați în proporție de 30%, ceea ce înseamnă deja grav. 85% dintre pacienții COVID nu au plâmânii afectați și pot fi tratați acasă, bineînâeles, tot sub supravegherea medicului”, a dezvăluit Titi Aur acum zece zile, pentru Digi24.ro.