Vedeta din România care a învins cancerul. Cum a fost posibil miracolul

Rona Hartner este o adevărată luptătorare. Vedeta a fost operată de cancer în urmă cu un an, iar astăzi vorbește deschis despre cumpăna vieții sale. Acum își face planuri de viitor alături de soț și copil și trăiește fiecare clipă ca și când ar fi ultima.

Rona Hartner, viața după ce a învins cancerul. Sfaturile vedetei pentru cei diagnosticați cu această boală

Rona Hartner a trăit carantina și restricțiile pandemiei în Franța, unde locuiește de mulți ani. Cântăreața s-a autoizolat în locuința ei din sudul teritoriului și nu a mai vizitat România decât în septembrie, pentru a duce la bun sfârșit un proiect. Aceasta nu și-a mai vizitat rudele, de frica virusului.

Fratele ei a fost infectat cu COVID-19 în decembrie 2019, iar sora ei, Rinda, medic în Canada, tocmai ce s-a vaccinat împotriva noului virus. Rona se simte bine după lupta cu cancerul, iar liniștea oferită de soțul Herve i-a adus pozitivitate în episoadele tulburi din viața sa, în urma cărora a ieșit învingătoare.

„A fost o luptă mare cu cancerul. După ce am terminat tratamentul, în septembrie 2019, tratamentul meu post cancer a fost să iau viața în piept așa cum este ea. Am trăit un miracol în timpul tratamentului cu cancer. La un moment dat, nu mai aveam deloc globule albe și trebuia să fac transfuzie pentru a lupta cu chimioterapia. Atunci m-am rugat la Isus să mă „transfuzeze” el cu globulele lui albe prin Sfânta Euharistie (Sfânta Împărtășanie sau Cuminecarea). De a doua zi am avut globulele albe intacte.

După chimioterapie am ieșit cu o imunitate mai bună decât cum intrasem. Am avut momente mari de oboseală la începutul lui 2020, dar am respectat ritmul corpului, am dormit, m-am odihnit. Acest cancer chiar se vindecă. Trebuie doar depistat din timp și tratat imediat. Eu m-am operat, am luat tratmentul și după șase luni mi-am revenit. Acum nu mai am nimic. Acum țin un regim hiperproteic și am înotat în apă de mare chiar din luna ianuarie. Asta fac pentru imunitate”, a declarat solista pentru Click.

Replică pentru poziția lui Dan Bittman în fața bolii

„Noi, ca artiști, avem altă misiune, suntem chemați să aducem bucurie oamenilor, nu suntem doctori, nu e de competența noastră și nu ar trebui să utilizăm popularitatea noastră ca să-i inducem pe oameni în eroare. Am avut prieteni bolnavi de acest virus, știu oameni care au murit de acest virus. Nu avem dreptul ca artiști să contestăm virusul. Nu mi se pare corect, măsurile nu sunt abuzive deloc, într-adevăr dau peste cap toată economia.

Eu nu sunt de acord deloc cu poziția lui Dan Bittman, mi se pare chiar iresponsabil. Cum să ne apucăm noi, artișii, să ne dăm doctori și să ne dăm cu presupusul dacă trebuie sau nu să ne păzim de virus. E un abuz de putere al artiștilor să-și dea ei cu părerea despre virus”, a spus cântăreața.