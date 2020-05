Rona Hartner a reușit să-și recupereze fiica de la tatăl ei. Bărbatul îi făcuse viața un calvar

Clipe de fericire pentru Rona Hartner! Cunoscuta cântăreață a reușit să o aducă pe fiică alături de ea și actualul soț. Cum a făcut asta și care este relația pe care o are cu tatăl micuței sale?

Rona Hartner este acum mai liniștită decât niciodată, pentru că o are pe fiica sa lângă ea. După multe luni în care nu a putut să se bucure de întreaga familie, mai ales în aceste vremuri, artista a reușit să o aducă acasă pe micuță. Din cauza pandemiei și a restricțiilor impuse de criza sanitară, Rona a fost nevoită să așteaptă ca lucrurile să se îndrepte. Aceasta a avut nevoie de o autorizație pe care ulterior a prezentat-o la Poliție. Amintim că tatăl singurului său copil este Rocco Sedano, bărbat pe care l-a cunoscut în Franța.

Din păcate, povestea lor de dragoste s-a sfârșit rapid, așa că în 2008 s-a pronunțat divorțul, după ce în 2007 s-au cunoscut și au devenit rapid părinți, dar au rămas totuși în relații bune pentru a o crește pe fetița lor. Acum, foștii soți au o relație decentă și discută de dragul copilei. Motivul pentru care aceștia nu mai sunt împreună sunt întemeiate. Dansatorul argentinian i-a făcut artistei viața un calvar din cauza geloziei exacerbate. De asemenea, bărbatul nici nu a acceptat să se căsătorească religios cu ea, lucru care a deranjat-o enorm pe artistă.

„Am reușit să o aduc pe fată de la tatăl ei. Nu a fost greu, de fapt, pentru că pe autorizații ai voie să scrii pentru un motiv imperios că poți recupera copiii. Ne-a dat fetița fără să vorbim, fară să ne pupăm, fără să comunicăm. Am trecut de Poliție, ne-au văzut actele prin geam și a trebuit să ne întoarcem destul de repede. Relația pe care o am cu tatăl fiicei întotdeauna a fost bună, pentru că am păstrat un respect reciproc, pentru că va fi și este întotdeauna tatăl ei. Se înțeleg foarte bine, învață foarte multe de la el. Lucrează cu ea și la pian că el este jazzman”

Rona Hartner