Vedeta din România care a ales să facă naveta între țări, în plină pandemie. Acum dă zăpada la lopată

Ce vedetă din România a ales să facă naveta între țări, în plină pandemie. La finalul lunii august, acesta surprindea pe toată lumea când ajungea pentru a doua oară la altar, în urma unei relații extrem de discrete.

Este vorba despre Magda Pălimariu, vedeta Pro TV, care s-a căsătorit recent cu Ionuţ Eriksen, CEO-ul unui lanţ de clinici şi laboratoare dentare şi Preşedintele al Camerei de Comerţ Norvegiano-Române în Oslo. Vedeta s-a fotografiat prin țări precum Norvegia, Danemarca, dar și Ungaria, și chiar s-a lăsat surprinsă în ipostaze nemaivăzute, dând zăpada cu lopata.

Despre nunta ei care i-a luat pe surprindere pe toată lumea, Magda Pălimariu a spus:

Așa că am făcut cununia civilă, urmată de cea religioasă – pentru că era importantă pentru noi, iar ziua s-a încheiat cu o petrecere. Totul a fost imediat după ziua mea de naștere.”, a spus Magda Pălimariu pentru Viva !.

Pandemia ne-a restricționat pe mulți, din multe puncte de vedere, iar planurile nu și-au mai avut rostul. Cel puțin eu asta am învățat în ultimul an… să nu-mi mai fac planuri.

„Da, nu am simțit niciodată nevoia să vorbesc atât de amănunțit despre viața personală, nu pentru că aș avea ceva de ascuns, ci pentru că respect omul de lângă mine.

În ce privește luna de miere, aceștia au petrecut câteva zile în Marbella, după care au fost plecați la Iași și după în Norvegia.

„Atât de mult iubesc să călătoresc, încât chiar mi-aș dori, literalmente, o LUNĂ de miere.

Nu, nu am avut o lună de miere, dar am reușit să plecăm câteva zile, înainte de nuntă, în Marbella, iar după căsătorie am fost un pic la Iași și, apoi, direct în Norvegia.

Urmează să plecăm din nou în Marbella (locul nostru preferat), însă vrem să vedem cum evoluează restricțiile. Punem siguranța pe primul loc.”, a mai zis ea.