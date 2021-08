Vedeta PRO TV care s-a căsătorit în mare secret, în acest weekend: ”Peste divorț și alte momente grele”

O vedetă PRO TV s-a căsătorit în mare secret! În mediul online, prezentatoarea TV a publicat primele fotografii de la fericitul eveniment. Aceasta a îmbrăcat din nou rochia de mireasă, după un divorț dureros. Tânăra a strălucit la propriu, în cea mai frumoasă zi din viața sa.

Este fericire mare în familia PRO TV. Una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV s-a căsătorit în mare secret, în acest weekend. Alături i-au fost familia și cei mai apropiați prieteni.

Magda Pălimariu, în vârstă de 42 de ani, s-a căsătorit cu alesul inimii ei. Pe rețelele de socializare, prezentatoarea rubricii meteo a știrilor Pro TV a publicat primele fotografii de la eveniment.

Magda Pălimariu a spus „DA” a doua oară. Vedeta TV a ales două rochii de mireasă, pentru acest fericit eveniment. Prima a avut un umăr gol, iar cea de-a doua a fost mulată, cu mâneci lungi, umeri bufanți și un decolteu în formă de inimă îmbrăcat în dantelă. Prezentatoarea TV și-a accesorizat prima ținută cu o tiara, iar pe cea de-a doua cu diademă cu perle.

Cununia civilă a avut loc la Primăria Sectorului 1, în aceeași zi cu ceremonia religioasă. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, din centrul Capitalei.

Jurnalista se află la al doilea mariaj. Din păcate, prima căsnicie nu a funcționat. În ciuda faptului că s-a ajuns la divorț, Magda spune că a fost o perioadă extraordinară.

„Relația cu fostul meu soț a durat cinci ani, iar căsătoria noastră un an. Nu mi se pare că este o perioadă foarte scurtă și nu cred că ceilalți patru ani petrecuți împreună se anulează în favoarea unui an în care am fost căsătoriți cu acte. A fost o relație extraordinară.”, mărturisea vedeta PRO TV în noiembrie 2017, pentru Click!.

„Peste divorț și alte momente grele de genul acesta cred că putem trece cu adevărat abia după ce reușim să ne cunoaștem pe noi înșine. Atunci când realizăm că puterea vine din interiorul nostru, că la noi este cheia pentru a merge mai departe. Dar e nevoie de timp și de maturizare pentru asta”, spunea Magda în februarie 2021, pentru revista Avantaje.