CTP a revenit cu un nou mesaj pentru cei care l-au criticat că s-a luat de visul lui David Popovici: ”Nu am spus nimic din ceea ce mi se reproșează”

Cristian Tudor Popescu a stârnit o amplă controversă în urma afirmațiilor sale despre David Popovici, după ce campionul olimpic și-a achiziționat un Porsche Spider. Gazetarul a avut o reacție acidă și, în ciuda criticilor venite din partea a mii de români, și-a menținut punctul de vedere, susținând că ceea ce a scris el era o radiografie a unei realități dureroase pentru mulți dintre concetățenii săi.

După ce a stârnit o furtună de comentarii cu privire la visul lui David Popovici de a-și cumpăra o mașină de lux, Cristian Tudor Popescu a revenit asupra subiectului, explicându-și afirmațiile. La B1TV, acesta a spus că reacțiile publicului dovedesc o lipsă de discernământ.

Jurnalistul a continuat să explice că, deși a scris clar că nu are nimic împotriva dreptului lui David Popovici de a-și cumpăra ce dorește, mesajul său a fost interpretat greșit de mulți.

”Niciunul, nici dintre comentatori, foarte mulți, nici dintre persoanele publice care potrivit titlurilor apărute în presă au dat de pământ cu subsemnatul pentru că am scris despre David Popovici ce am scris, deci niciuna dintre aceste luări de poziție nu dă dovadă de discernământ pentru că se adresează unui alt text, altor idei. Eu nu am spus nimic din ceea ce mi se reproșează în aceste luări de cuvânt.”, a precizat CTP.