El este soțul Magdei Pălimariu. Vedeta PRO TV s-a căsătorit în mare secret

Vestea că Magda Pălimariu s-a căsătorit a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales pentru că nimeni nu știa cu cine se iubește aceasta. Iată că au ieșit noi informații la iveală despre frumosul eveniment, dar și despre bărbatul care a cucerit-o pe vedetă!

Magda Pălimariu se bucură de mulți fani datorită faptului că prezintă rubrica Vremea, de la PRO TV. Vedeta este extrem de discretă, așa că preferă să își țină viața personală departe de ochii curișilor. Totuși, mulți au rămas uluiți în momentul în care s-a aflat că ea s-a căsătorit.

Vedeta de la PRO TV, ajunsă la vârsta de 42 de ani, a trecut printr-un divorț dureros, dar soarele a apărut și pe strada ei. Magda Pălimariu a îmbrăcat rochia de mireasă pentru a doua oară, chiar dacă fanii nici măcar nu știau că este într-o relație serioasă.

Cât despre bărbatul care o face fericită pe aceasta, se pare că este vorba de președintele Camerei de Comerț din Norvegia, Ionuț Eriksen. La nuntă, aceasta a îmbrăcat două rochii de mireasă, una cu un umăr gol și alta mulată, cu mâneci lungi. Totuși, abia acum s-au aflat noi informații despre eveniment.

Așa că am făcut cununia civilă, urmată de cea religioasă – pentru că era importantă pentru noi, iar ziua s-a încheiat cu o petrecere. Totul a fost imediat după ziua mea de naștere.”, a spus Magda Pălimariu pentru Viva! .

Pandemia ne-a restricționat pe mulți, din multe puncte de vedere, iar planurile nu și-au mai avut rostul. Cel puțin eu asta am învățat în ultimul an… să nu-mi mai fac planuri.

„Da, nu am simțit niciodată nevoia să vorbesc atât de amănunțit despre viața personală, nu pentru că aș avea ceva de ascuns, ci pentru că respect omul de lângă mine.

Cât despre luna de miere, se pare că Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen încă nu s-au bucurat de o escapadă mai lungă. Aceștia au petrecut câteva zile în Marbella, apoi au plecat la Iași și după în Norvegia, dar speră să mai aibă parte de câteva zile de relaxare.

„Atât de mult iubesc să călătoresc, încât chiar mi-aș dori, literalmente, o LUNĂ de miere.

Nu, nu am avut o lună de miere, dar am reușit să plecăm câteva zile, înainte de nuntă, în Marbella, iar după căsătorie am fost un pic la Iași și, apoi, direct în Norvegia.

Urmează să plecăm din nou în Marbella (locul nostru preferat), însă vrem să vedem cum evoluează restricțiile. Punem siguranța pe primul loc.”, a mai zis ea.