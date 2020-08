Vedeta de la Pro TV care s-a făcut de râs la BAC. Era ud tot în zona intimă

Este imposibil ca măcar odată în viață, în perioada liceului, sau a făcultății, să nu fi cochetat cu copiatul la lcurările de control, teze sau chiar examene, fie de Bacalaureat sau cele din timpul facultății.

Printre cei care și-au adus aminte de vremea copilăriei și a liceului se numără și celebrul artist Jorge, acum prezentatorul celui mai nou show, marca PRO TV, ”Masked Singer România”, ce va debuta în curând pe micile ecrane. Vedeta a povestit recent de cum a încercat să copieze la examenul de Bacalaureat dar și despre cum a reușit să se facă de râs.

Jorge, pe numele său real, George Papagheorghe, provine dintr-o familie în care tatăl era un profesor exigent și nu lăsa nimic la voia întâmplării când venea vorba de copilul său, având grijă ca George să învețe pentru toate exemanele. Număi că, la examenul de Bacalaureat, George a decis că ar fi bine să copieze la Anatomie, acesta fiind unul din examenele alese de acesta. „Eu am dat Bac-ul și la Anatomie. Și, ca să fiu eu sigur că o să iau notă mare mi-am lăsat o carte de anatomie în baie”, și-aduce aminte actorul cu un zâmbet pe buze.

Pe vremea când Jorge, acum în vârstă de 38 de ani, a dat examenul în clasele de examen nu erau încă instalate camerele de luat vederi și nu existau măsurile stricte de acum, cel puțin, și elevilor le era permis să iasă din clasă în timpul examenului. Așa că, decis să copieze lșa Anatomie, elevul George Papagheorghe a cerut voie să iasă din clasă, sub pretextul că ar fi avut nevoie la WC, dar planul era cu totul altul, după cum povestește chiar el.

”La jumătatea orei am cerut la baie, evident. Pusesem cartea deasupra rezervorului cu apă, pe WC. Și când am ajuns în sfârșit la baie, cartea era fleașcă, udă toată. Așa că am rupt câteva pagini de care aveam nevoie și le-am băgat în pantaloni. Când m-am întors în clasă toți râdeau și eu nu știam de ce. Eram tot ud pe pantaloni, în dreptul prohapului. Nu am mai făcut nimic, n-am mai putut să mai copiez, dar tot am luat nota 8:50”, a povestit Jorge.