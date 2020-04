Are un tată vitreg celebru, dar corpul ei de manechin a scos-o în față în showbiz. Cum arată fiica lui Jorge din a doua căsnicie

Jorge are o mândrețe de fiică! Apariția celor doi surprinde întotdeauna. Deși tânăra este într-o perioadă în care vrea să descopere și vrea să se descopere, nu uită că trebuie să le asculte sfatul părinților. Relația lor este una perfectă! Cum arată tânăra?

George Papagheorghe, cunoscut sub numele de scenă Jorge, este mai fericit decât niciodată. Acesta și-a găsit liniștea alături de cea de-a doua soție. Din păcate, nu o are alături de fiica sa din primul mariaj, dar dorul de micuță îi este alinat de fiica din relația precedentă a soției actuale. Ilinca a împlinit de curând 18 ani și deși ar putea profita la maximum de notorietatea tatălui, propriile calități oferite de mama natură sunt mai mult decât suficiente.

„Am petrecut în patru, i-am făcut câteva cadouri importante Ilincăi, cu ocazia împlinii celor 18 ani. Am ratat aniversarea la Disneyland, însă am fost în familie. Noi stăm de peste trei săptămâni în casă și respectăm cu strictețe ordinele autorităților. Nici la studioul de înregistrări nu am mai fost decât de 2 sau 3 ori până acum”, a mărturisit artistul, pentru click.ro. Tânăra avea pregătită o excursie la Paris drept cadou pentru ziua sa de naștere, dar a fost nevoită să o anuleze din cauza crizei sanitare. Pe rețelele de socializare se poate observa cum lumea este uimită de trăsăturile sale fine și delicate ca de păpușă și de trupul ei de manechin. Amintim că solistul și mama Ilincăi sunt căsătoriți din vara anului 2013 și au împreună un băiețel.

” Pentru mine ăsta a fost răspunsul perfect”

Jorge și-a mutat familia de la București la Azuga pe perioada carantinei, lucru care a fost criticat îndelung în online. Toată lumea i-a reproșat faptul că nu respectă legea. Iată cum a explicat solistul situația!