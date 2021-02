Vali Vijelie, adevărul despre cântarea din Zanzibar. E ireal ce au făcut femeile când a scos teancuri de bani

Vali Vijelie a mutat manelele de la Mamaia pe plaja din Zanzibar în ianuarie. Cum în România la acea vreme show-urile cu manele și nu numai erau interzise, cântărețul a găsit locul potrivit pentru a-și exercita talentul. A făcut chef de chef cu băștinașii, a ridicat la dans mulatrele, iar toți turiștii de pe plajă s-au unduit pe ritmurile sale. Comentarii au venit, în schimb, din țară, gurile rele blamându-i acțiunile din Tanzania. Solistul a ieșit astăzi la declarații.

Vali Vijelie, declarații despre cântarea din Zanzibar

Plecat în vacanță în Zanzibar, ca mai toate vedetele din România la început de an, Vali Vijelie nu s-a putut abține să nu pună mâna pe microfon, deși aflat la relaxare. În pantaloni scurți și un tricou alb, manelistul a pus pe jar toată plaja, care cânta la unisos și dansa pe ritmurile propuse de acesta. Două dansatoare de culoare s-au unduit lasciv pe versurile sale: „Să dansăm, să ne distrăm, până soarele răsare, ne răsfățăm. Ne revenim și iar ne îmbătăm, de viață ne bucurăm. România gălăgiiiee”.

În vara anului 2020, la Mamaia, solistul a fost contractat pentru a da un astfel de concert pe plajă. Petrecerea s-a terminat rapid, artistul fiind amendat de polițiști cu 1.000 de lei.

„Ne-am simțit bine, nu a fost nimic aranjat”

Unele lucruri cu privire la concertul ad-hoc din Zanzibar au rămas încă în coadă de pește, așa că interpretul a fost chemat la ”Theo Show” pentru a-și spune punctul de vedere.

„Am avut o discuţie cu nişte prieteni, am fost vreo 30 de persoane acolo. Şi am zis să cheltuim banii pe care îi aveam pregătiţi pentru vacanţă. Am pus bani mână de la mână şi am plecat pe plaja asta de lux. La un moment dat, eram la bar şi au început să cânte piesele mele. Domnişoarele care dansau acolo erau angajate să facă asta.

Au chemat DJ-ul, mi-au adus microfon şi am început să cânt, totul a fost firesc. Ne-am distrat, nu a fost nimic aranjat. S-au strâns şi foarte mulţi români acolo, totul a fost spontan. Ne-am simţit bine, am cântat vreo cinci piese. Ei au 100 de dolari salariu pe lună, noi le-am dat atât în 5 minute”, a mărturisit Vali Vijelie la Teo Show, de la Kanal D.