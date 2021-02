Ilinca Vandici trăiește o dramă. Vedeta nu se mai poate întoarce în România

Vacanța în Zanzibar a Ilincăi Vandici alături de soț și alte două cupluri a început cum nu se putea mai bine, dar s-a terminat prost. După 10 zile de răsfăț, prezentatoarea Kanal D a dat de greu la întoarcerea acasă, care s-a dovedit mai anevoioasă decât se aștepta, din capul locului cunoscând că destinația aleasă nu îi va pune piedici, date fiind condițiile epidemiologice din prezent. „Zborul s-a anulat”, a anunțat nervoasă aceasta într-un Instastory pe contul ei de socializare.

Ilinca Vandici, vacanță cu peripeții. Vedeta nu se poate întoarce în România din Zanzibar

Ilinca Vandici și soțul ei, Andrei Neacșu, împreună cu artista Mira și partenerul ei, Andrei Ivan, Matteo și iubita Neagu Elena plus managerul muzical Mădălin Moșoiu cu soția sa au fost într-o vacanță în Tanzania, destinație ca fiind cunoscută sigură pentru această perioadă și deloc de dificil de traversat.

Deși deplasarea către paradis a fost simplă, iar șederea plăcută, după cum și-a informat Ilinca fanii pe Instagram, greul a fost la final…și încă este, căci prezentatoarea TV a povestit duminică faptul că revenirea lor în România are parte numai de ambuteiaje. Toată gașca a stat la o coadă infernală pentru a face testul COVID-19, ca după aceea să fie anunțați că zborul spre Amsterdam le-a fost anulat.

„Trebuie să ne găsim cazare și să facem iar testul, care e valabil 72 de ore”

„Veste șoc, zborul dinspre Zanzibar spre Amsterdam s-a anulat, am stat cinci ore la coadă ca ă ne facem testul Covid. A fost omor și călcare în picioare și apoi am aflat că zborul s-a anulat pentru mâine seară, la 21.30 (n.r. luni). Trebuie să ne găsim cazare în Stone Town și probabil să ne facem iar testul rapid sau PCR-ul, care e valabil 72 de ore”, a spus Ilinca Vandici pe Instagram.

În spus, în Zanzibar s-a pus și de-o ploaie abundentă, care a transformat peisajul exotic într-unul neprietenos. „Superba zi cu ploaie in Zanzibar… 😒 Ne-am ascuns fiecare pe unde am putut, eu am găsit cel mai confortabil loc! 😬 Va pup! Țineți-mi pumnii sa ma pot întoarce acasa astăzi… 🙏🏻🙏🏻 O săptămâna ușoară! ❤️❤️😘😘”, a mai notat ea pe Facebook, în urmă cu câteva ore.