Valentina Pelinel are 38 de ani, însă nu și-a dat BAC-ul. Cum motivează soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel nu și-a dat BAC-ul nici până la vârsta de 38 de ani. Soția lui Cristi Borcea a dezvăluit motivul pentru care a ales să nu mai dea acest examen, deși a intrat la liceu cu media 9.40. Ea pare să nu regrete că nu a apucat să dea Bacalaureatul, dar este de înțeles. Conduce afaceri și nu duce lipsă de nimic.

Soția afaceristului Cristi Borcea a intrat la liceul Sf. Sava cu media 9.40, dar a renunțat la școală pentru cariera de model. Avea doar 15 ani când a devenit Miss România, dar nu s-a putut bucura pe deplin pentru că în același an tatăl ei s-a stins din viță. La scurt timp, s-a hotărât să urmeze o carieră în modeling, iar de-a lungul timpului s-a ferit să vorbească despre studii.

„În școală nu eram bună la matematică, dar mă descurcam la română. Vreau să lămuresc și chestia asta cu Bac-ul. Am intrat la Sava cu 9.40. Eram singura dintre elevii buni care nu și-a permis să facă meditații. Am plecat din țară pentru că muream de foame și nu-mi pare rău că am făcut-o. Așa am prins trenul ăsta. E adevărat că nu m-am întors să dau Bac-ul și mi-o asum”, a declarat Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel are 38 de ani și mărturisește că nu s-a gândit încă dacă va da BAC-ul. „Multe persoane au urmat școli particulare, plătite. Oamenii mă cunosc, știu să vorbesc, fac dezbateri. Niciodată nu vorbesc mai mult decât pot să duc, despre lucruri pe care nu le cunosc”, a mai spus soția lui Cristi Borcea.

Și afaceristul care îi este soț și-a întrerupt studiile, în clasa a X-a, dar le-a reluat după Revoluție și a reușit să ia BAC-ul la vârsta de 26 de ani.