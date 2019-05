Vești proaste pentru Cristi Borcea: ce a decis Tribunalul București în legătură cu cererea de eliberare condiționată

Fostul finanțator al echipei Dinamo, Cristi Borcea, a ajuns din nou la închisoare pe 8 februarie, când a fost condamnat, alături de Radu Mazăre, în dosarul retrocedărilor ilegale de plaje din Constanța. Avocații săi au depus o cerere de eliberare condiționată, arătând că Borcea s-a comportat exemplar și ar vrea să fie eliberat.

Cristi Borcea va rămâne în penitenciar, a decis, joi, Tribunalul București. Magistrații au judecat o cerere de eliberare condiționată depusă de avocații lui Borcea, în care aceștia cereau ca fostul finanțator de la Dinamo să fie eliberat.

În solicitare se menționa că Borcea a achitat prejudiciile în ambele dosare în care a fost condamnat – cel al transferurilor și cel al plajelor din Constanța – și că s-a comportat exemplar în spatele gratiilor. Cristi Borcea ar fi muncit în închisoare, dar magistrații nu s-au lăsat înduplecați și i-au respins cererea de eliberare condiționată. Următoarea solicitare de acest fel mai poate fi depusă abia în septembrie.

De ce a ajuns Cristi Borcea, din nou, la închisoare

Cristi Borcea, fostul finanțator de la clubul de fotbal Dinamo București, a ajuns, din nou, în închisoare la începutul anului. El a fost condamnat, alături de Radu Mazăre, în dosarul plajelor retrocedate ilegal din județul Constanța. Borcea a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare.

Fostul finanțator mai avea o altă condamnare, de șase ani și patru luni, în dosarul transferurilor din fotbal, iar Curtea de Apel a decis contopirea celor două, rezultând o pedeapsă de șapte ani și jumătate de închisoare.

Cristi Borcea a încercat să-i înduplece pe judecători să-l lase în libertate, dar fără succes.

Cum a încercat Borcea să scape de închisoare

În fața instanței, Cristi Borcea a încercat să-i emoționeze pe judecători și i-a adus în discuție inclusiv pe copiii săi. A spus, de exemplu, că cei doi copii născuți recent nici nu l-au văzut și că a încercat să facă tot posibilul pentru a ieși de după gratii.

„Arăt că cele două prejudicii, în cele două dosare, le-am achitat la o săptămâna după ce m-am predat, de fiecare dată am făcut credite bancare. Am achitat penalități vechi de 20 de ani, de peste două milioane de euro. Am făcut tot ce se poate face. Am fost la regim închis, semideschis, deschis, am fost la muncă, am beneficiat de permisii, inclusiv în cele patru luni de când sunt acum. Din punctul meu de vedere, am făcut tot ce se poate face pentru a beneficia și am dat dovezi temeinice de îndreptare”, susținea Cristi Borcea.

DNA arăta, însă, că nu sunt suficiente dovezi care să arate că Borcea s-a îndreptat, iar argumentele procurorilor au fost mai solide.

„Propunerea de eliberare condiționată a fost formulată la puțîn timp după emiterea mandatului de executare a pedepsei. Prima instanța a reținut în mod corect că, deși a fost îndeplinită fractia prevăzută de lege, dar a făcut și o analiză a celorlalte criterii prevăzute de lege. A reținut că nu sunt dovezi suficiente că persoană s-a îndreptat și poate fi eliberată”, a subliniat DNA.