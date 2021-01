Valentina Pelinel a spus totul despre relația cu Cristi Borcea. Ce se întâmplă, de fapt, în familie

Valentina Pelinel a spus tot adevărul despre relația cu Cristi Borcea. Ce se întâmplă, de fapt, în familia celor doi, citiți în articolul de mai jos.

Valentina Pelinel, declarații despre un nou moștenitor pentru Cristi Borcea. ”E un sentiment special, unic”

Valentina Pelinel a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Cristi Borcea, scrie click.ro. Cei doi sunt un cuplu fericit și unit. Au petrecut sărbătorile de iarnă la munte alături de cei trei copii ai lor, gemenele Indira Maria și Rania Maria, și de băiețelul lor Milan.

”Sărbătorile le-am petrecut așa cum e bine, adică în familie, cu copiii, cu soțul. Am fost la munte, ne-am bucurat cu toții de zăpadă, cot la cot cu cei mici. Pot să spun că a fost special, de fapt, de când sunt copiii totul este special.

Valentina Pelinel a mâncat preparate tradiționale de Sărbători

Chiar nu am stat doar să privesc, am mâncat din toate bunătățile. Salată de boeuf, sarmale, cozonac, mămăligă cu smântână, papanași, am mâncat șorici direct de pe porc cu copiii. Ar fi fost culmea să mă abțin tocmai acum, mai ales când îi vedeam pe ai mei cu ce poftă mănâncă”, a spus Valentina Pelinel.

Deși sunt o familie numeroasă, cei doi iau în calcul să mai aibă încă un moștenitor. ”Nouă ne plac, dar deocamdată avem casa plină de copiii. Nu spun nu, cine știe ce îți poate aduce ceasul. De când îi avem pe cei mici, suntem foarte fericiți. Evident că nu este deloc ușor, mai ales la vârstele acestea, dar satisfacția e mare. Nu se compară cu absolut nimic pe lumea asta zâmbetul lor, bucuria din ochii lor. E un sentiment special, unic”, a declarat Valentina Pelinel.

Cum scapă Valentina Pelinel de kilogramele nedorite

După mesele bogate de Sărbători, Valentina Pelinel a aînceput deja lucrul la sala de ftiness, pentru a reveni la forma inițială.

”Abia asteptam să reîncep mișcarea cu profa Luminița Nicolescu. M-am îngrășat un kilogram, ceea ce este bine. Îl voi da jos repede. Săptămâna aceasta am fost pentru prima dată și m-am simțit foarte bine. Fac sală zilnic, de luni până vineri, o oră durează antrenamentele”, a mărturisit Valentina Pelinel.

Soția lui Cristi Borcea își împarte timpul foarte bine

Soția lui Cristi Borcea a povestit, de asemenea cum reușește să se împartă în fiecare zi, astfel ăncât nimeni din familie să nu aibă de suferit. ”Da, pentru că i-am dat pe toți la grădiniță. Grădinița este la doi pași de casa noastră. Milan este ok, s-a obișnuit, penteu gemene a fost un pic mai delicat.

Dar stau doar patru ore, program scurt, apoi vin acasă, dorm acasă. În intervalul acesta am timp să mă ocup și de mine. Merg la sală, mai fac masaj, am și eu timpul meu, merg la un tratament de întreținere sau la coafor. Mi-am împărțit timpul foarte bine”, a concluzionat Valentina Pelinel.