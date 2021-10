Văduva impresarului Lucian Ionescu, urmărită de blesteme? ”În șase minute, mașina și casa au fost ciuruite de grindina cât mingea de ping-pong”. La cât se ridică datoriile la bancă EXCLUSIV

Jeanine Ionescu, văduva lui Lucian Ionescu, celebrul impresar al vedetelor, care s-a stins din viață în luna decembrie a anului trecut, s-a trezit cu toată agoniseala de o viață ”ciuruită” de grindina care a făcut ravagii, în comuna Berceni: ”În șase minute, mașina și casa au fost ciuruite de grindina cât mingea de ping-pong”, ne-a declarat Jeanine Ionescu, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Jeanine Ionescu, văduva impresarului Lucian Ionescu, pare urmărită de un greu blestem. În luna decembrie a anului trecut și-a pierdut soțul, la doar câteva zile după ce a fost diagnosticat cu virusul ucigaș, Covid-19, iar în urmă cu nici două luni, o furtună iscată ca din senin i-a distrus mașina și casa, adică toată agoniseala familiei:

”A fost în noaptea aceea o ploaie cum n-am mai întâlnit. Un fenomen meteo ciudat, pe doar trei străzi din comuna Berceni, unde locuim. În șase minute, tot ce mi-a lăsat soțul meu a fost ciuruit, atât mașina, cât și casa. Mașina a fost distrusă, dar și tabla casei, stau cu ligheanul, când plouă.

Grindina mare, cât mingea de ping-pong, m-a lovit în cap când am ieșit să pun pătura pe mașină. Toată tabla a fost făcută praf, capota și plafonul. La mașină nici măcar n-am achitat ratele, mai am de muncit cinci ani până le achit la bancă, am de dat 1.200 de lei lunar”.