EXCLUSIV Ce s-a întâmplat la parastasul de 40 de zile al lui Lucian Ionescu. Văduva lui e devastată

Jeanine Ionescu a împărțit 26 de pachete cu mâncare, sâmbăta trecută, la parastasul de 40 de zile al soțului ei, Lucian Ionescu: ”Am făcut 150 de sărmăluțe, dar am mai pus în pachete și cozonac, cârnăciori și colivă, și le-am împărțit în biserică, dar și la un azil de bătrâni”, ne-a spus ea. Of-ul femeii îndoliate este că fiul cel mare, Mihnea, nu a dorit să fie alături de familie, nici în aceste momente dureroase: ”Mihnea nu a dat nici măcar un telefon, nu a mers la mormânt, nici groparii nu l-au văzut venind cu o floare la tatăl lui”, ne-a mai spus Jeanine Ionescu, în exclusivitate pentru playtech.ro

”Am făcut peste 150 de sărmăluțe, cozonac, cârnăciori, colivă. Unele pachetele le-am împărțit la un azil, altele le-am dat în biserică, unor oameni sărmani”.

Au trecut 40 de zile de când Lucian Ionescu, vestitul impresar al vedetelor, a pierdut lupta cu virusul ucigaș, Covid-19. Soția își revine cu greu din șocul pierderii omului drag, cu atât mai mult cu cât și ea s-a confruntat cu această boală grea și continuă să se resimtă după externare, acuzând dureri de spate, tuse și probleme respiratorii. Jeanine a pregătit, sâmbăta trecută, 26 de pachete, pentru slujba de comemorare, care a avut loc la Cimitirul Berceni 2: ”Am făcut peste 150 de sărmăluțe, cozonac, cârnăciori, colivă. Unele pachetele le-am împărțit la azil, altele le-am dat în biserică, unor oameni sărmani”.

Mihnea, fiul cel mare al lui Lucian Ionescu, nu a venit nici la înmormântare, nici la parastas: ”Nici măcar un telefon nu ne-a dat!”

Iată însă că, la cimitir, nu au venit toți cei șase copii ai artistului: ”Nu au venit fiica cea mare, pe care Lucian o avea din altă relație, și nici fiul nostru, Mihnea. El nici măcat un telefon nu ne-a dat! De fapt, nu a participat nici la înmormântare, nu s-a dus cu o floare la tatăl lui. Le mulțumesc copiilor mei, Anne Marie, Alexandra și Marie Jeanne, dar și ginerilor mei, Cosmin, Vali și Eduard, cât și părinților Viorel și Mariana, Gelu și Laura, și prietenei mele Valentina, din Clinceni, pentru tot ajutorul, pentru toate sfaturile în respectarea acestei rânduieli”, a mai adăugat Jeanine Ionescu.

După decesul soțului, Jeanine a rămas fără ajutor financiar: ”Nu am niciun venit. Trăiam din firma de impresariat și din veniturile lui Lucian, din muzică. Dar, voi găsi o soluție ca să-mi revin, să pot câștiga bani ca să-mi țin familia. Din păcate, cred că, în curând, voi suferi și o intervenție chirurgicală. Am mari probleme cu spatele, o discopatie care nu-mi dă pace, acum tocmai ce am cumpărat o pungă de medicamente, ca să-mi calmez durerile cumplite”.

”Nu pot dormi noaptea. Îmi e atât de dor să-i aud pașii, prin casă”

Jeanine nu mai poate dormi, nopțile ei transformându-se într-un adevărat coșmar: ”Nu pot dormi. Îmi e atât de dor să-i aud pașii, prin casă. Noaptea, el muncea. Iar fotoliul lui, de unde urmărea în fiecare seară filme, este acum gol, privesc mereu acel loc și plâng. Lucian era sprijinul nostru, el lua toate deciziile, el avea grijă de noi, nu ne lipsea nimic. A lăsat un mare gol în urmă, suntem devastați de durere. Fetița noastră, Alexandra, pictează, speră sărăcuța să vândă tablourile, postate pe contul de Facebook al lui Lucian Ionescu.

Pictează și icoane, Lucian o încuraja să deseneze, chiar dacă ea nu are studii de specialitate. Voi organiza și un teledon, pentru familiile care au pierdut pe cineva drag, în pandemie. Acest virus păcătos mi-a luat tot: marea dragoste și banii pentru traiul zilnic, căci firma de impresariat nu mai produce niciun leu de anul trecut, de la declanșarea pandemiei de coronavirus!”, a mai adăugat, pentru playtech.ro, Jeanine Ionescu.