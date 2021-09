Ungurii laudă România. Ce a descoperit un maghiar când a ajuns la Cluj și Timișoara

Un tânăr maghiar din Budapesta a venit în țara noastră și a petrecut mai multe zile la Cluj și la Timișoara, deși i s-a recomandat că ar fi mai prudent să se gândească de ori înainte de a face acest pas, întrucât ar putea fi înjurat și tratat urât doar pentru că e maghiar.

Însă Nagy Zsolt, căci așa îl cheamă, a rămas plăcut surprins de țara noastră și de orașele în care a stat câteva zile și chiar spune că și-a făcut prieteni.

„Am intrat în ţară undeva aproape de Timişoara şi am petrecut câteva zile la Deszo şi la Janos, doi prieteni maghiari care locuiesc acolo. Când m-am întors din Cluj am trecut din nou pre acolo şi am prins două zile din Zilele maghiare din Timişoara. Acolo venit foarte multă lume şi nu numai maghiari, ci şi români. A fost o atmosferă plăcută, total diferită de ce mi s-a spus că mă aşteaptă”, a spus el.