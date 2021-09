Un pacient infectat cu COVID a fugit dintr-un spital din Timişoara. Este căutat de trei zile de autorități

Un pacient străin, diagnosticat cu COVID-19, a fost internat într-un spital din Timișoara, însă acesta a fugit. Bărbatul este căutat de autorități, însă este de negăsit de trei zile.

Cu toate că a fost internat cu coronavirus, un pacient a fugit dintr-un spital din Timișoara. Bărbatul, în vârstă de circa 40 de ani, este cetățean străin, iar autoritățile îl caută de câteva zile. Acesta avea o formă moderată de Covid-19, potrivit reprezentanților unității sanitare.

Bărbatul a fost internat pe data de 27 septembrie, la Clinica Dermatologie, din cadrul Spitalului Municipal din Complexul Studențesc. Acesta a fost confirmat cu virusul pe 22 septembrie.

Individul a plecat din spital fără să-l intereseze că ar putea infecta pe altcineva. După ce va fi găsit, cel mai probabil, se va alege cu un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

O româncă din județul Bihor, stabilită în Luxemburg, acuză faptul că în cadrul Complexului Balnear „Sfânta Elena de la Mare” nu sunt respectate regulile de protecție împotriva COVID-19. Femeia a fost cazată timp de 10 zile, împreună cu mama și mătușa ei, în complex.

Aceasta povestește cum nu a fost respectată nicio regulă anti-COVID, personalul angajat nu purta măști de protecție. Mai multe de atât, doi preoți au devenit agresivi în momentul în care au cerut să fie respectate măsurile de protecție.

În înregistrările video puse la dispoziția Info Sud-Est, se poate vedea cum infirmiera și alți angajați ies din cabinetele în care se află bolnavii fără a purta măști și circulă pe holurile spitalului.

”Nu purtau măști în interior, i-am și înregistrat întrebându-i de ce nu poartă măști. Și spuneau că măștile sunt în birou. Sunt doi preoți de o ostilitate crasă, nu am cuvinte pentru comportamentul lor, se comportă foart urât. Am simțit că sunt pusă la colț, pedepsită, sunt agresivi. Nu înțeleg comportamentul, oamenii vin acolo să se simtă bine, lasă bani, iar ei sunt tot timpul puși pe ceartă. Dincolo de lipsa de ospitalitate este vorba de agresivitate deja. Sunt foarte mulți pacienți, vin din toată țara. Mâncarea era sub orice critică, mâncarea era puțină, proastă, inconsistentă”.