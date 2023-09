Unde şi-a ascuns Călin Donca milioanele de euro. Afaceristul a avut grijă să nu rămână fără avere

Așa cum se știe deja, milionarul brașovean Călin Donca este în arest preventiv, fiind acuzat de înșelăciune și organizare de grup infracțional. Dar, conform unor noi date, s-a aflat unde şi-a ascuns Călin Donca milioanele de euro, afaceristul având grijă să nu rămână fără avere.

În vârstă de 39 de ani, brașoveanul Călin Donca are astăzi mari probleme cu justiția, ca urmare a acuzațiilor aduse de procurorii DNA privind devalizarea unor companii, infracțiunea de înșelăciune și organizarea de grup infracțional.

Acuzațiile și, implicit, arestarea sa preventivă, vin ca urmare a unor reclamații făcute de persoane care au fost înșelate de Călin Donca de a investi într-o așa-zisă monedă virtuală inventată de el.

Conform procurorilor DNA, Călin Donca avea deja în conturi nu mai puțin de 700.000 de euro, bani investiți de terțe persoane. Printre persoanele înșelate de milionarul brașovean se află și Dorian Popa care declara imediat după arestarea acestuia:

”Văzând că este în domeniul energiei de peste opt ani de zile, fraților – bă, peste opt ani de zile – în care ce crezi, justiția nu a găsit nimic. Bun, văzând că este de peste opt ani în domeniul energiei, este drept, lăsându-mă și eu un pic indus în eroare de faptul că am văzut pe platformele sociale o viață a unui om ce părea un afacerist de succes, am zis ok, vreau să eu panouri de la Călin Donca.

Vedeți facturile care confirmă faptul că el a primit bani de la mine pentru acele panouri fotovoltaice de pe casa mea. După cum vedeți sunt două tranșe (…) Pentru că în domeniul construcțiilor, după cum a învățat, se achită o parte în avans, adică jumătate și jumătate la sfârșitul lucrărilor”, a spus Dorian Popa Într-un nou vlog pe canalul său de Youtube.