Câți bani a pierdut Dorian Popa, după ce a fost înșelat de Călin Donca. A arătat şi facturile: „L-am considerat prieten”

S-a aflat câți bani a pierdut Dorian Popa, după ce a fost înșelat de Călin Donca! Influencerul a recunoscut cu mâna pe inimă suma pe care a investit-o în parcul fotovoltaic al omului de afaceri arestat pentru 29 de zile sub acuzații grave.

Așadar, Dorian Popa este foarte neliniștit de când Călin Donca a fost reținut de procurori, care îi aduc acuzații foarte grave. Milionarul este acuzat de evaziune fiscală și înșelăciune cu criptomonede. Dorian Popa a povestit cum l-a întâlnit pe Călin Donca, dar și ce afaceri a făcut cu el. Influencerul s-a decis să-și monteze pe casă panouri fotovoltaice, speriat de creșterea facturilor la energie electrică, așa că a apelat la omul de afaceri pe care l-a văzut în mediul online.

“S-a creat un context pentru care vă datorez părerea mea, nu explicații, pentru că e doar o părere legat de domnul Călin Donca. Consider că l-am considerat și prieten pentru că atât de frumos s-a purtat cu mine și atât de frumos mi-a vorbit încât pot să consider că l-am avut drept prieten. Citește și Cum arată vila de 1 milion de euro al lui Călin Donca. Patul uriaș în care dormea afaceristul cu soția. Imagini de la interior

Acum, voi cei care sunteți mai maturi, din publicul ăsta de “copii” pe care îl am eu, înțelegeți voi dinozaurii, că în viață, de multe ori, cine îți e prieten e posibil să nu îți fie neapărat prieten și din păcate ești surprins și dezamăgit de oameni de la care nici nu te aștepți. Conform facturilor pe care le vedeți acum pe ecran, mi-am achitat panourile voltaice de pe casa mea la domnul Călin Donca și a lui firmă, în urma recomandărilor unor apropiați. Nu o să vorbim nici de apropiați pentru că suntem aici să aruncăm în pietre cu nimeni.

Dar văzând că este în domeniul energiei de peste opt ani de zile, fraților – bă, peste opt ani de zile – în care ce crezi, justiția nu a găsit nimic. Bun, văzând că este de peste opt ani în domeniul energiei, este drept, lăsându-mă și eu un pic indus în eroare de faptul că am văzut pe platformele sociale o viață a unui om ce părea un afacerist de succes, am zis ok, vreau să eu panouri de la Călin Donca. Vedeți facturile care confirmă faptul că el a primit bani de la mine pentru acele panouri fotovoltaice de pe casa mea. După cum vedeți sunt două tranșe (…) Pentru că în domeniul construcțiilor, după cum a învățat, se achită o parte în avans, adică jumătate și jumătate la sfârșitul lucrărilor”, a spus Dorian Popa Într-un nou vlog pe canalul său de Youtube. Citește și Dorian Popa, una dintre ”victimele” lui Călin Donca. Influencerul, după ce afaceristul a fost arestat: ”Sunt șocat, debusolat! Nu răspunde nimeni la telefon!”