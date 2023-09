Ce avere are Călin Donca și ce afacere deține. Se lăuda cu multe mașini de lux, acum a fost reținut de DNA

A fost reținut de procurorii de la DNA Brașov pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat marți, 19 septembrie, în fața judecătorilor cu propunere de arestare. Călin Donca, unul dintre milionarii României, se confruntă cu o situație sensibilă. Ce avere are și ce afacere și-a construit în țară. Foto

Călin Donca este un nume cunoscut în lumea afaceriștilor din România. S-a născut la Reșița, copilărind într-o garsonieră de 20 de metri pătrați. Era sătul de sărăcie. Mânca în fiecare zi pâine și ulei, după cum a mărturisit. Așa a decis să-și construiască un real imperiu.

Primele sume importante de bani le-a câștigat la vârsta de 23 de ani. În urma unor seminarii organizate în țară, a încasat nu mai puțin de 80 de mii de euro, potrivit declarațiilor sale. Astăzi are 39 de ani, este căsătorit și are cinci copii. Este unul dintre milionarii țării.

Când totul părea să meargă strună, planurile afaceristului au fost date peste cap. Călin Donca se confruntă cu o situație extrem de delicată, fiind reținut în urmă cu puțin timp, pentru 24 de ore, de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) Brașov.

Procurorii îl acuză pe afacerist de mai multe infracțiuni, inclusiv de grup infracțional organizat și evaziune fiscală. Marți, 19 septembrie, bărbatul urmează să se prezinte în fața judecătorilor cu propunere de arestare pentru 30 de zile. Decizia finală va depinde de verdictul instanței.

Anunțul privind reținerea lui Călin Donca de către procurori i-a luat pe mulți prin surprindere. Recent, bărbatul se lăuda cu succesul său în lumea afacerilor chiar la televizor. Este unul dintre puținii români care s-au îmbogățit, aflându-se deja în Top Forbes 500.

Călin Donca, soția, pe nume Orianda, și cei cinci copii locuiesc într-o vilă de la poalele munților din Brașov, de peste 1 milion de euro. Casa poate fi comparată, fără niciun fel de exagerare, cu un palat. Are 16 camere, 6 băi, o piscină interioară, salină, 2 saune, o sală de fitness și un cinematograf.

Și asta nu e tot! Proprietatea prezintă și două garaje în care sunt adăpostite mașinile de lux ale afaceristului, a căror valoare se ridică la o sumă de peste 2 milioane de euro, potrivit brasov.net.

„Acesta este un Lamborghini Aventador. E ultima mașină pe care am cumpărat-o. Costă în jur de 400.000 de euro. Nu e neapărat ceva de suflet, dar îmi place cel mai mult pentru modul în care se conduce, viteză, putere.

Am și un Lamborghini Urus, care a costat peste 270.000 de euro. E o mașină foarte confortabilă, adică ești într-un SUV, o mașină înaltă. Mie îmi plac SUV-urile. Are 720 de cai putere, merge foarte bine, accelerează foarte bine. Plus că arată foarte bine. Te cobori dintr-un Lamborghini Urus, nu mai trebuie să te prezinți”, s-a exprimat Călin Donca.