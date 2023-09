Cum arată vila de 1 milion de euro al lui Călin Donca. Patul uriaș în care dormea afaceristul cu soția. Imagini de la interior

Parcă apărut de nicăieri, plonând direct în Top 300 cei mai bogați români, Călin Donca a intrat în atenția presei, dar și a procurorilor. De origine din Reșița, Călin Donca are în acest moment o vilă evaluată la un milion d e euro și un garaj de mașini, evaluate la peste 2 milioane de euro.

Astăzi în atenția presei și a procurilor DIICOT, milionarul de 39 de ani a început de jos, ajungând să dețină aproximativ 2 milioane de euro pe care îi va pierde și o va lua de la început, dar altfel, iar acest nou drum avea să-l ducă până în arestul poliției.

Dar, așa cum povestea Călin Donca, a plecat din Reșița, dintr-o familie de condiție normală și fără prea multe de oferit la acel moment:

Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi cu pâine și ulei, iar treptat am făcut totul pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putu să facem și cred că în România se poate.”

Așa că, plecând de la premiza că ”în România se poate.”, Călin Donca a reușit să facă primele 2 milioane de euro, bani pe care avea să-i piardă, conform declarațiilor sale:

”În 2017 am avut o cădere destul de mare, fapt pentru care am ajuns de la vreo 2 milioane de euro, cât aveam atunci, bani puși deoparte șo am ajuns nu la zero, la minus.

Adică am vândut tot ce am avut proprietăți și am rămas cu un Citroen C4, de 6000 de euro. Am luat-o de la capăt, am început să merg cu mașina asta prin țară și neavând bani de cazare dormeam în ea.

Am dormit o noapte lângă un lan de porumb, ca să am și ce să mănânc dimineața, adică eram la pământ”, își amintește Călin Donca.