Unde se află locul cu cea mai frumoasă priveliște din lume. Aici poți să admiri peisajul, și să mănânci doar bunătăți.Trebuie să mergi și tu, nu o să regreți

Peste tot în lume, există locuri care îți pot tăia respirația. Unde mai pui că parte din aceste locuri sunt, de fapt, locuri unde poți chair și să mănânci, atunci poți avea un pachet complet, zicem noi. Așa că, ne-am propus să-ți vorbim azi despre locul cu cea mai frumoasă priveliște din lume, unde trebuie să mergi și tu, și îți garantăm că nu o să regreți.

Unde se află locul cu cea mai frumoasă priveliște din lume

Situat la o altitudine de aproape 2000 de metri deasupra nivelului mării, locul cu cea mai frumoasă priveliște din lume este un loc unic, cu preparate pe măsură și, bineînțeles, prețuri așișderea.

Dacă ești familiarizat cu peisajele din Elveția, este imposibil să nu fi auzit despre acest loc, unde în nopțile de vară, cabinele panoramice ale telecabinei de la Weggis la Rigi Kaltbad se transformă într-un restaurant romantic pe cer.

În timp ce plutești deasupra lacului Lucerna strălucitor, este servită o minunată masă cu 3 feluri de mâncare, însoțită de priveliști care îți taie respirația. Aceasta este o excursie gastronomică incitantă, în care o atmosferă unică și un cadru cu totul special asigură o seară de neuitat.

Trebuie să mergi și tu la „Rigi Tavolata”, nu o să regreți

Dar, ceea ce face acest loc și mai special, este că aici are loc o dată pe an un eveniment, cunoscut sub numele de „Rigi Tavolata”, un eveniment de neuitat pentru toată lumea.

Organizatorii spun că, pentru a se asigura că toată lumea are șansa de a obține un bilet, participarea este posibilă o singură dată pe persoană. Pentru cei interesați, mai putem spune că următoarea „Rigi Tavolata” va avea loc pe 09.08.2024 sau 16.08.2024, iar înscrierile se pot face aici.

De fapt, ceea ce se întâmplă aici este organizat de o asociație locală, care montează un rând de mese pe marginea unui perete abrupt, dar cu o vedere spectaculoasă în mijlocul naturii. Așa că, dacă ți-am deschis apetitul culinar, poți ajunge și tu în acest loc de vis din Elveția.

Genul acesta de evenmente gastronomice la înălțime au început în urmă cu câțiva ani, și sunt menite să-i ajute pe localnici, prin intermediul Asociației Comerciale Rigi. Majoritatea prepartelor oferite celor veniți aici sunt făcute de localnicii din zonă, toate fiind proaspete.

Aceste evenimente pot avea loc pe marginea unor stânci, precum cea menționată anteior, sau în alte zone, precum zonele de culturi de viță de vie, și nu numai, dar în special în zonele agricole.

Ce este, de fapt, „Tavolata”

În anumite zone din Elveția, dar și în Italia, asociațiile locale de producători fac anumite evenmente gastronomice, pentru a-și promova produsele și preparatele tradiționale, fiind și o altă modalitate de a împărtăși tot felul de bunătăți tradiționale și de convivialitate.

În esență, „Tavolata” înseamnă mai multe mese așezate cap la cap pentru a reuni cât mai multe persoane, și unde sunt servite o selecție largă de produse locale, iar aromele locale și convivialitatea sunt la ordinea zilei.