Câştigătorul Eurovision 2024 a fost anunţat. Elveția a câștigat marele trofeu

Finala Eurovision 2024 a avut loc sâmbătă seară, 11 mai, în Suedia, la Malmo! Ediția cu numărul 68 a concursului muzical a fost una senzațională și plină de emoții. În finală s-au calificat 26 de țări, care s-au luptat pentru râvnitul trofeu Eurovision. Marele câștigător al serii a fost desemnat. Elveția a câștigat marele trofeu. Nemo a făcut show cu piesa „The Code”!

Elveția a câștigat Eurovision 2024! Artistul Nemo a primit cele mai multe voturi și a câștigat concursul muzical cu 591 de puncte. Pe locul doi s-a clasat Croația, cu 547 de puncte, o diferență extrem de mică. Locul trei a fost ocupat de Ucraina, cu 453 de puncte.

Piesa „The Code” a câștigătorului Eurovision 2024 a fost plină de energie, dar a purtat un mesaj important despre acceptarea de sine și evidențiază perseverența de care multe persoane au nevoie pentru a trăi într-un mod deschis și liber.

„Este o onoare incredibilă să pot reprezenta Elveția la ESC. Platforma Eurovision oferă o oportunitate imensă de a construi punți între diferite culturi și generații. De aceea este foarte important pentru mine, ca persoană queer, să mă implic pentru întreaga comunitate LGBTQIA+. “The Code” este despre călătoria pe care am început-o cu în momentul în care am realizat că nu sunt nici bărbat, nici femeie. Să mă găsesc pe mine însumi a fost un proces lung și adesea dificil pentru mine. Dar nimic nu mă face să mă simt mai bine decât libertatea pe care am câștigat-o realizând că sunt non-binar”, spunea Nemo.