Unde a dus-o Florin Ristei pe Naomi la prima întâlnire. Cât de romantic!

Florin Ristei și-a adus iubita azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani de weekend. Cei doi au strălucit în platou și se vede cât de bine se înțeleg și se potrivesc.

Florin Ristei și Naomi sunt de ceva timp împreună și s-au cunoscut la preselecțiile emisiunii X Factor, acolo unde artistul este jurat. În ediția de azi a emisiunii Neatza, Florin Ristei a povestit cum a decurs prima lor întâlnire. El a spus că a dus-o într-un loc romantic, și anume, la Piața Unirii, la fântâni.

De altfel, într-un interviu acordat recent, cântărețul și prezentatorul Florin Ristei a povestit cum a luat naștere povestea lor de dragoste, spunând că prima dată a fost atras de fizicul ei. Apoi, când a început să o cunoască mai bine, acesta avea să se îndrăgostească de personalitatea și de energia ei.

„Energia senzaționala pe care o are, pe care o avem împreună, setul de principii și de valori, mintea deschisă și pozitivă, faptul că înțelege și simte muzica și orice are legătură cu arta și că putem vorbi absolut orice. Și, bineînțeles, că e frumoasă!”, a spus Florin Ristei pentru libertateapentrufemei.ro.

De altfel, Naomi i-a cunoscut deja părinții lui Florin Ristei, relația lor devenind din ce în ce mai serioasă și care s-ar putea lăsa chiar și cu o cerere în căsătorie. Florin Ristei a vorbit despre asta în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

”Nu (am dat niciun inel n.r.)! Odată am luat mărimea cu o ață, în joacă. Și săptămâna trecută făceam curat prin casă și am călcat pe ceva și zic: uite, și-a scăpat cineva un nasture. Ce crezi, era un inel pe jos. Din greșeală am călcat și tot din greșeală l-am băgat sub pat”, spunea Florin Ristei, în stilul caracteristic plin de umor.