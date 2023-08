Un taximetrist din Botoșani a găsit o plasă de rafie cu 40.000 de euro. Ce a făcut imediat cu banii. Gestul lui s-a viralizat în România

Un taximetrist din Botoșani a devenit un exemplu de omenie demn de urmat de o țară întreagă. După ce a efectuat o cursă în oraș, acesta a găsit în mașină o sacoșă de rafie uitată, care avea în ea 40.000 de euro. Nu a stat prea mult pe gânduri și a mers imediat și a înapoiat banii. Gestul lui s-a viralizat în România.

Constantin Ionescu este un taximetrist din Botoşani care a dat un exemplu de omenie din ce în ce mai rar întâlnit în ziua de astăzi. Bărbatul are 63 de ani practică această meserie de 20 de ani, timp în care a încercat să fie mereu cât mai corect, atât cu clienţii, cât şi cu colegii de breaslă.

Potrivit presei locale, zilele trecute, bărbatul a efectuat o cursă cu un client în vârstă de 80 de ani. Acesta a urcat în mașină având asupra lui o sacoşă de rafie, dar când a coborât a uitat să o mai ia.

Taximetristul a pus sacoșa în portbagaj și a mai luat o cursă, fără a ști ce conținea aceasta de fapt. El a sperat că îl va revedea pe bătrân în zonă, pentru a îi înapoia sacoşa, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Cum acest lucru nu s-a întâmplat, Constantin Ionescu a apelat la dispeceratul firmei de taxi și a anunțat întâmplarea.

„L-am dus, a coborât, a plătit. Dar el când a urcat a avut o sacoșă de rafie, a pus-o între picioare, sub scaun era. Mi-a plătit, eu am plecat și când mă apropiam de stația din Bucovina, am văzut. Chiar atunci am avut un client și l-am dus înapoi spre Bazar.

Am dus clientul și m-am dus din nou să-l caut pe bătrân, am zis că mă poate mă așteaptă. Imediat a fost. Nu era. M-am întors în stația din care l-am luat (..)

Vreo 40.000 de euro cred că erau. În momentul în care am anunțat dispeceratul mi-au zis: bine că ați anunțat, dacă nu apare, mergeți la Poliție. Și tocmai bătrânul venise și m-au anunțat colegii: vezi că bătrânul te așteaptă. El era în față, eu în spate.”, a povestit Constantin Ionescu pentru publicația Botoșăneanul.