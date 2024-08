Un tânăr din Vaslui a ajuns să aibă o datorie uriașă la ANAF. O va putea plăti în 128 de ani. Cum a ajuns în această situație

De multe ori, tentația unor bani câștigați ușor te pot pune în situații extrem de delicate, așa cum a pățit un tânăr din Vaslui care a ajuns să aibă o datorie uriașă la ANAF. Din păcate, la salariul pe care îl are lunar, o va putea plăti în 128 de ani. Află cum a ajuns în această situație.

Nu ar fi nici primul, și poate nici ultimul caz. De multe ori, în ideea de a ajuta, și unde mai pui că implică și sume de bani câștigate, relativ, ușor, mulți au căzut în plasa unor șarlatani. Conform unei publicații locale, vremeanoua.ro, se pare că asta s-a întâmplat cu un tânăr din Vaslui care a ajuns să aibă o datorie uriașă la ANAF.

Tânărul, se pare că a luat țeapa vieții lui, atunci când a decis să semneze niște documente pentru un așa-zis om de afaceri din Botoșani.

În vârstă de 23 de ani, tânărul Marian Cosmin Federeciuc a primit de la respectivul individ o propunere de afaceri, pentru care ar fi trebuit să primească suma de 500 de euro.

După ce a semnat documentele, afaceristul nu a mai fost de găsit, iar situația în care se regăsește astăzi tânărul cu greu va putea fi rezolvată.

Din datele furnizate de publicația amintită, reiese că tânărul Marian Cosmin Federeciuc avea să primească de la ANAF o înștiințare prin care afla că are de plătit la stat nu mai puțin de 300.000 de euro, mai exact 1.542.947 lei.

Datoriile, conform documentului, sunt ca urmare a mai multor țepe date de numitul Mihai Gheorghiciuc, dar în numele tânărului care figurează ca administrator la mai multe firme fictive.

La un calcul simplu, acum tânărul va trebui să plătească aceste datorii, dar deabia peste 130 de ani va ajunge pe zero cu datoriile enunțate de ANAF în documentul popririlor pe numele său.

Din păcate, până la proba contrarie, când se va dovedi că, de fapt, tânărul a fost doar o victimă a șarlatanului Mihai Gheorghiciuc, statul român va vrea să recupereze datoria din salariul de 3.000 de lei pe care tânărul îl are.

Drama prin care trece nu poate fi rezolvată doar dacă va fece o sesizare la procuratură, deși acesta recunoaște că „Eu nu aș fi semnat, dar era un domn instructor de acolo, de la DGASPC Boroșani, care el a făcut toul, a intermediat, cum se zice.”

„Și l-am întrebat, domnule instructor, eu dacă semnez aceste hârtii o să am probleme pe viitor?

i mi-a zis că nu, îmi garantează el că nu. Și eu l-am crezut. Dar nu am făcut bine. Nu am știut nimic până nu am primit această poprire. Nici de proces nu am știut, că eu am venit la muncă aici, la Vaslui.

Poate dacă depun plângere la Parchet, poate voi fi ajutat să dovedesc faptul că eu nu am nicio vină”, povestește Marian Cosmin Federeciuc, conform sursei citate.