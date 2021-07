Gaură financiară uriașă pentru Dorinel Munteanu. ANAF e fără milă

Dorinel Munteanu are probleme mari cu ANAF. Fostul internațional, care deține recordul de selecții în echipa națională, traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. După ce divorțul de prima soție, în 2015, aproape că l-a ruinat, acum Munti primește o lovitură și din partea Fiscului.

Dorinel Munteanu e un nume de legendă pentru fotbalul românesc. A adunat 134 de selecții în tricoul tricolorilor, un record pentru naționala României. A jucat și la Dinamo și la Steaua, cu care a cucerit câte un titlu. O bună perioadă a activat la cluburi din Germania și Belgia, pentru ca în 2008 să se retragă și să se apuce de antrenorat. Cea mai mare performanță ca tehnician a obținut-o în 2012, când a câștigat campionatul cu Oțelul Galați. Dar în 2015, „Neamțul” a divorțat de soția sa, după 27 de ani de căsnicie.

În urma partajului a pierdut, practic, tot ce agonisise într-o carieră strălucită, după cum singur mărturise într-un interviu din 2018.

Am rămas, printre altele, inclusiv fără proprietatea de la Koln, pe care a luat-o fosta soție. Nici în afaceri nu mi-a mers foarte bine. Aveam o firmă de transport unde am pierdut câteva sute de mii de euro. Dar cine nu pierde în afaceri?! Nu mai sunt la nivelul financiar la care am fost, dar e OK, nu mă plâng. Mai am o bază sportivă la Reșița și alte mici afaceri. Nu produc foarte mult, dar important e că mi-am revenit, că sunt gata să mă apuc de treabă, să antrenez, pentru că asta îmi place cel mai mult. Și, cine știe?, poate că am să pot, cândva, să îmi cumpăr iar o casă la Koln”, mărturisea Dorinel Munteanu pentru GSP, acum 3 ani.