Un nou scandal din familia lui Will Smith a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre fiica lui.

Celebrul actor Will Smith, 51 de ani și soția sa Jada Pinkett sunt căsătoriți din anul 1997 și au doi copii împreună. Fiul său Jaden, s-a dovedit a fi pasionat de muzică și actorie, iar fiica sa Willow care este deja cunoscută în industria muzicală.

Unul dintre cele mai mediatizate cupluri de la Hollywood, format din Jada Pinkett și Will Smith, pare să alcătuiască familia perfectă. Însă, de-a lungul timpului s-a vehiculat cum că cei doi s-ar fi despărțit din cauza infidelității soțului, dar până la urmă totul s-a dovedit a fi doar un zvon.

De curând, Jada a povestit un episod neplăcut din viața acestora. Totul s-ar fi întâmplat în urmă cu șase ani, când membrii familiei au fost interogați de către cei de la Protecția Copilului, care au apărut la ușa lor, deoarece s-ar fi vehiculat că fiica acestora ar fi fost tratată în condiții inumane și investigau dacă aceasta este tratată corespunzător.

De curând, într-o ediție a show-ului online al actriței, Red Table Talk, în episodul special ”Întreabă-ne din nou”, Willow și mama ei, Jada, povestesc despre experianța prin care au trecut și care i-a apropiat și mai mult ca familie. Willow și Jaden au învățat că celebritatea are și dezavantaje numeroase, iar lucrurile nu sunt întotdeauna atât de roz precum par inițial.

Pe când Willow avea doar 13 ani, pe internet a circulat o fotografie în care era fără bluză, în pat alături de Moises Arias, care avea 20 de ani și era un prieten de familie. Willow a spus că Moises era ca un frate pentru ea, dar Protecția Copilului s-a autosesizat pentru a ancheta cazul. Ei mai aveau niște informații conform cărora, Willow ar fi fost înfometată de către părinți.

”A fost prima dată când am fost realmente furioasă”, a explicat actrița. „Mă uitam la doamna aceea și mă gândeam cum ar putea să ajute atâția alți copii, în loc să-și piardă timpul cu un copil care are absolut tot ce are nevoie”, a mărturisit Willow, în timpul interviului.