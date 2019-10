Will Smith îți citește o poveste de adormit copiii, pentru o cauză nobilă: ce speră să obțină

Will Smith este implicat într-o serie stufoasă de cauze nobile prin diverse donații sau strângeri de fonduri. Pe lângă acestea însă, încearcă să rezolve problema oamenilor fără adăpost printr-un gest deosebit.

Cel mai recent proiect filantropic al lui Will Smith împlică întrajutorarea oamenilor care trăiesc fără un acoperiș deasupra capului. Din acest motiv, s-a înscris într-o inițiativă globală pentru combaterea acestui fenomen care afectează oameni în fiecare colț al mapamondului.

The World`s Big Sleep Out este un eveniment global ce se va desfășura pe 7 decembrie și implică să dormi în aer liber împreună cu prieteni sau necunoscuți ca să înțelegi mai bine situația dificilă în cae se află peste 100 de milioane de oameni de pe planeta noastră. Will Smith va fi prezent la acest eveniment desfășurat în Times Square, SUA și le va citi celor prezenți o poveste de adormit, cu scopul strângerii de fonduri pentru ajutorarea oamenilor fără adăpost. Mai multe detalii despre această inițiativă găsești aici.

Campania în care sunt implicați mai mulți actori de talie mondială, la prima vedere, implică, pentru o singură noapte din an, ca un număr cât mai mare de oameni să petreacă o noapte sub cerul liber. Cel puțin în SUA, Will Smith speră să strângă 50 de milioane de dolari din donații prin implicarea sa în proiect.

Pentru a promova evenimentul din Times Square, Will Smith a făcut o postare pe Facebook însoțită de un clip care îți prezintă viața din prisma unui om fără adăpost. Actorul speră să inspire compasiune și solidaritate prin gestul său. Helen Mirren va face ceva similar în Regatul Unit. Actrița va apărea în Trafalgar Square în Londra în aceeași noapte. Vor exista manifestări pe aceeași temă în Los Angeles, Madrid, Chicago și Amsterdam. Cu un pic de noroc, efortul va sensibiliza autoritățile globale să caute soluții pentru această problemă dureroasă.