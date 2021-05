Un nou cuplu în showbizul românesc. Dezvăluirea din emisiunea lui Măruță

Iată că un actor celebru a decis să îi facă o declarație superbă de dragoste iubitei sale chiar în emisiunea lui Cătălin Măruță! Acesta nu s-a mai putut abține și a vorbit despre partenera sa, explicând și cum și-a cunoscut aleasa, întâmplarea fiind una presărată cu provocări.

Totuși, totul este bine când se termină cu bine, iar actorul Alex Bogdan de la „Mondenii” este extrem de îndrăgostit, după cum a dezvăluit chiar ieri în emisiunea ‚La Măruță’, difuzată la PRO TV. El și partenera sa împlinesc doi ani de relație, iar acesta nu s-a mai abținut și a dezvăluit cât de mult o iubește chiar în direct. În același timp, cunoscutul actor a povestit cum a început povestea superbă de dragoste dintre el și actrița ce i-a furat inima.

Alex Bogdan a devenit extrem de cunoscut după ce a apărut în show-ul ‚Mondenii’, dar publicul l-a observat și în numeroasele reclame ce apar la TV. Acesta trăiește o poveste de dragoste superbă cu o altă actriță, pe nume Cătălina Mihai. După dezvăluirile făcute în emisiunea menționată mai sus, se pare că actorul trece printr-o perioadă foarte frumoasă din viața lui datorită partenerei sale.

„Iubita mea se uită la mine acum, pe calea asta o sărut şi o iubesc! Facem doi ani acum în mai, pe 14 mai… Noi am lucrat împreună mai de mult la un spectacol, era complicat, ea era într-o altă relaţie, dar spre final. Când am văzut-o prima oară, am rămas trăznit. Când te plezneşte iubirea, eşti fără niciun instrument de apărare. O iubesc de mor.”, a dezvăluit Alex Bogdan pentru Cătălin Măruță.