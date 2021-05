Cum a reacționat Cătălin Măruță după anunțul Irinei Fodor. Vedeta de la Pro TV a uitat de rivalități

Fanii emisiunii Chefi la cuțite au făcut recent cunoștință cu Irina Fodor în dreptul staututului de gazdă a emsiunii culinare. Nu mulți se așteptau ca aceasta să-i ia locul Ginei Pistol. Ce i-a spus Cătălin Măruță soției lui Răzvan Fodor?

Reacția lui Cătălin Măruță după anunțul poziției Irinei Fodor în emisiunea „Chefi la cuțite”

Fanii emisiunii „Chefi la cuțite” au avut parte de o surpriză deosebită în cursul serii de marți, moment în care Gina Pistol a fost înlocuită. Filmările abia acum apar pe micile ecrane, dar ele au fost trase fizic în urmă cu câteva luni.

Iubita lui Smiley a fost înlocuită de Irina Fodor după ce a anunțat că se retrage pentru a petrece ultima sută de metri din sarcină liniștită și pentru a o aduce ulterior pe lume pe micuța sa.

Soția lui Răzvan Fodor a mărturisit că a fost o bucurie să fie cooptată pentru proiectul culinar. Emoțiile desigur că au fost și ele prezente în prima zi de filmare. Cu toate că nu e străină camerelor de filmare, vedeta a tremurat atât de tare din cauza stărilor avute încât a declarat că a făcut febră musculară:

„Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari, încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise.”

„Nu a fost deloc ușor”

De asemenea, soția colegului lui Sorin Bontea de la „Asia Express” a mai dezvăluit că nu a fost deloc ușor să preia frâiele emisiunii de la jumătatea acestuia pentru că nu a reușit să ia pulsul concurenților și poveștilor acestora de la început:

„Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele interne ale chefilor și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum.”

„Cred că a zis, Universul, în sinea lui: “Păi bine măi, fată, ți-am dat soț mișto, pasionat de bucătărie, și în 13 ani nu s-a prins mai nimic de tine? Ia că îți dau eu și la muncă trei chefi, să văd cum o mai

scoți la capăt!” Așadar, diseară ne vedem de la 20:30.”, a scris Irina Fodor când și-a anunțat venirea în show. Cătălin Măruță a comentat la postare simplu: „Să ai succes!”, deși „concurează” la alt post. Mai mult decât atât, Cabra a sărit și el cu o urare: „O să fii perfecțiune.”