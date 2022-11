Un fost portar de la Dinamo, dezvăluire uluitoare despre aventura din România. Cine este jucătorul crescut de Real Madrid care a fost plătit doar din banii fanilor

Spaniolul Tomas Mejias, fost portar al echipei Dinamo, face dezvăluiri incredibile, într-un interviu exclusiv acordat playsport.ro. A fost adus în România în momentul în care clubul a fost preluat de Pablo Cortacero, dar a trăit un coșmar. Și-a plătit singur chiria și toți banii pe care i-a câștigat au fost plătiți de suporteri.

Începutul sezonului 2020-2021. Dinamo fusese preluat de omul de afaceri Pablo Cortacero, după negocieri îndelungi cu fostul acționar Ionuț Negoiță, iar fanii credeau că gruparea din „Ștefan cel Mare” va reuși să obțină succese, dar și să scape de datoriile uriașe.

Noii acționari i-au adus antrenorului Cosmin Contra o mulțime de jucători, cu salarii foarte mari. cei mai mulți cu pașaport spaniol. Unul dintre ei a fost Tomas Mejias, un portar care a crescut la Real Madrid. Ibericul a început ca titular, dar nu a jucat decât zece partide. După câteva luni și-a reziliat contractul și își amintește, într-un interviu acordat playsport.ro, că cei de la club nu s-au obosit nici măcar să-i plătească un salariu.

Tomas Mejias a dezvăluit că în perioada în care a jucat din România „a venit cu bani de acasă”. Clubul nu i-a achitat nimic din ce era stipulat în contract.

„Nu stăteam la Săftica, ci undeva în centrul Bucureștiului. Clubul nu mi-a plătit nimic, a trebuit s-o fac eu. Înțelegerea a fost să iau două salarii în ianuarie, când am plecat, de la DDB. Știam că oamenii muncesc acolo, știam situația suporterilor, nu am vrut să creez probleme. Aceste două salarii au reprezentat cheltuielile din București: chirie, mașină. Nu am văzut niciun ban cinci luni, cum am menționat”, a mai spus Tomas Mejias.