Un cunoscut designer român, despre stilurile vestimentare ale Loredanei Groza şi Biancăi Drăguşanu: „Doamnele nu înţeleg că nu pot purta aşa ceva” VIDEO EXCLUSIV

În cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu, invitat recent a fost Florin Burescu, unul dintre cei mai apreciați designeri din România. Specialistul a recunoscut că Loredana Groza și regretata actriță, Stela Popescu, i-au făcut mult bine în carieră. În urmă cu ani de zile, cele două artiste l-au ajutat să aibă mai multă încredere în el. Iată declarațiile exclusive ale lui Florin Burescu!

Cea mai recentă ediție a interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu l-a avut ca invitat pe Florin Burescu, unul dintre cei mai apreciați designeri vestimentari din România. În prezent, el are o carieră de succes în lumea modei, dar puțină lume știe cine l-a ajutat să devină cea mai bună variantă a lui. De-a lungul timpului, stilistul a preferat să stea cât mai departe de scandalurile mondene, dar asta nu l-a împiedicat să aibă legături strânse cu anumite vedete din showbiz.

Pe când avea doar 20 de ani, Florin Burescu a început să creeze papioane. La vremea respectivă, specialistul locuia la Craiova, orașul unde s-a născut. Acolo a cunoscut-o pe Loredana Groza, despre care a afirmat, cu sinceritate, că i-a schimbat traiectoria în viață.

„Am suferit de bullying la un moment dat, m-a demoralizat destul de tare. Asta până am cunoscut-o pe Loredana Groza, adică la 20 de ani. Loredana nu știe cât de mult bine mi-a făcut. Am vorbit de atâtea ori, știe acest lucru. Ea și Stela Popescu au fost cele două care m-au trezit la realitate. Loredana Groza a venit, la un moment dat, la un spectacol în Craiova, iar eu am fost să-i ofer două papioane pentru a le purta. Le-a luat, le-a purtat pe scenă, mi-a mulțumit, a fost extrem de drăguță.

Apoi, vorbind cu ea în culise, eu tocmai mă pregăteam să mă mut la București, îi povesteam, iar ea scurt: ‘Știi ce, mai bine regele în satul tău decât slugă în metropolă’. Și eu zic: ‘De aia nu mai pot eu de ce zice Loredana’. Am plecat acasă, mai aveam două zile să mă mut în București. Toată noaptea, în mintea mea, poate nu mă credeți, Loredana îmi spunea mereu lucrul ăsta. Nu am uitat vorba asta niciodată. Atunci, mi-am desfăcut bagajele, am stat acolo, am evoluat cât am putut. Mi-am luat toate resursele, am învățat să-mi vând imaginea, iar când am fost pregătit am plecat în București. Asta consider că pe mine m-a iubit Dumnezeu și Universul. Dacă plecam mai devreme, riscam să intru într-o lume de șacali, care să mă devoreze și să nu fiu pregătit”, a dezvăluit Florin Burescu, în exclusivitate, la Playtalk.