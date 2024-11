Ce datorii financiare au Andreea Marin și Bianca Drăgușanu, de fapt. Sumele uriașe pe care vedetele le datorează băncilor

Mulți români fac un împrumut la bancă atunci când au nevoie de o sumă mai mare de bani, iar vedetele nu fac excepție. Fie că și-au dorit să facă o achiziție personală, să își dezvolte business-urile sau au avut nevoie într-un anumit moment al vieții, unele celebrități au apelat la bănci pentru a face rost de bani.

Un credit de nevoi personale sau unul ipotecar îi ajută pe mulți oameni să facă achizițiile pe care și le doresc sau să își extindă afacerile. Nici vedetele din România nu s-au ferit să apeleze la împrumuturi, atunci când au avut nevoie de bani, iar unele dintre ele au vorbit deschis despre sumele pe care le-au luat de la bancă și despre situațiile cu care s-au confruntat. Împrumuturile s-au ridicat la câteva zeci de mii de euro în general, dar au existat și cazuri în care au fost mai mari.

Andreea Marin a făcut un credit la bancă la începutul pandemiei, deși inițial își propusese să nu împrumute niciodată bani în acest fel. Decizia s-a dovedit a fi una inspirată, după cum a declarat chiar ea, iar planul pe care l-a pus în aplicare i-a reușit.

”S-a întâmplat după ce am spus clar că voi asculta sfatul tatălui meu și că nu voi face niciodată un împrumut la bancă. Am făcut un împrumut așezat, pentru că s-a ivit o ocazie, aceea de a avea spațiul meu multimedia de astăzi. Nu a fost deloc ușor. Se întâmpla la începutul pandemiei, însă am reușit și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta”, a spus Andreea Marin în urmă cu ceva timp.