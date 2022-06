Umilință pentru „Tricolori”, meciul România – Muntenegru s-a sfârșit lamentabil, iar revanșa a fost spulberată. Cât a fost scorul final

Meciul dintre România și Muntenegru a ajuns la final. O nouă înfrângere pentru echipa națională, scor 0-3 în Giulești, după eșecul din tur, atunci când România a pierdut cu 0-2.

Final de partidă în Giulești, acolo unde România a încasat o nouă înfrângere rușinoasă. În momentul de față, suntem pe ultimul loc în clasamentul din Liga Națiunilor.

În cealaltă partidă din grupă, Finlanda a pierdut în fața Bosnia Herzegovina cu 3-2.

Meciul pentru România a început bine, iar echipa națională domină clar la capitolul posesie cu 75 de procente. Cu toate acestea, Muntenegru a înscris primul gol al meciului, în minutul 42, atunci când Mugoasa a înscris în urma unei lovituri de la colțul terenului și a reluat cu capul în plasă.

Al doilea gol luat de România a fost în minutul 56, după o centrare excelentă trimisă din flancul drept, care l-a găsit din nou poziționat bine pe Mugoasa, trimițând mingea în poartă cu capul, pentru a doua oară.

România a înscris în minutul 61, însă golul a fost anulat de către arbitri din cauza unui presupus offside. Golul anulat a fost înscris de Pușcaș, servit excelent de Florin Tănase.

Muntenegru a dat gol din nou, în minutul 64. Mugoasa a făcut tripla, după ce profită de o minge deviată de defensiva noastră și înscrie cu un șut din drop de la marginea careului.

În minutul 71 suporterii strigau „demisia” în cor, iar la sfârșit, în prelungirea partidei, strigau „Rușine, rușine, rușine!”.

Selecționerul echipei naționale a promis, înaintea meciului, că tricolorii vor da totul pe teren și că vor încerca să obțină cele trei puncte.

„Acest program cu patru jocuri este un moment fără precedent. Doar când naționala se califica la turnee finale și trecea de faza grupelor mai aveam parte de atâtea meciuri. Provocarea cea mai mare este să gestionăm cât mai bine acest moment, această situație. S-au strâns 18 zile de când suntem în cantonament, e o situație deloc ușoară.

Echipa națională are viitor. Am avut reacție în Bosnia, iar apoi am avut o reacție și mai puternică în Giulești. Avem suflet, putem construi un viitor frumos. Ce s-a întâmplat în Muntenegru a ținut mult de starea mentală a jucătorilor.

Muntenegru are jucători, are potențial, este o echipă bine definită. Ne așteptăm la un joc foarte greu. Trebuie să demonstrăm că jocul din Muntenegru a fost un accident. Oricare jucător trebuie să fie pregătit să intre și să dea totul pentru România. Va conta mult starea de spirit în funcție de acest rezultat”, a spus Edi Iordănescu, la conferința de presă premergătoare partidei cu Muntenegru.