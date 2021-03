Ultimele vești despre Alina Laufer și bebelușii săi. Când vor fi externați din spital, de fapt

Cum se simte, acum, Alina Laufer, după ce a născut prematur o pereche de gemeni. Starea de sănătate a micuților nu a fost una excelentă, spune soțul modelului. Când vor fi externați din spital, de fapt, și ce îi așteaptă acasă.

Alina Laufer și soțul ei au trecut prin momente delicate, acum o lună de zile, când frumoasa blondină a născut o pereche de gemeni înainte de termen. Copiii ei au venit pe lume după o sarcină de numai 29 de săptămâni, Alina acuzând anumite probleme de sănătate. Chiar dacă micuții ei sunt teferi, sperietura prin care a trecut Alina Laufer este o experiență pe care nicio femeie nu ar trebui să o trăiască.

Alina și soțul ei abia așteaptă să își ia copiii și să plece acasă, deși va mai dura puțin până când proaspăta mămică și puii ei vor fi externați din spital. Modelul este într-o formă fizică foarte bună și numără zilele până când va primi acceptul medicului de a pleca acasă, acolo unde camera bebelușilor a fost pregătită deja.

„Mă cunoaște tot spitalul, toată lumea se poartă foarte bine cu mine. Bebelușii nu mai mănâncă prin gavaj, îi încercăm cu biberonul, sunt doi, trebuie să mă împart. I-am îndopat bine în ultimele zile. Când o să ia în greutate o să mergem acasă. E totul pregătit, camera e gata, am comandat online totul.

Nu am lăsat garda jos niciun moment, nu am vrut sa plâng atâta timp cât sunt atât de aproape de mine. Nu plâng de față cu copiii mei. Am încercat să mă machiez in fiecare zi, îmi ridică moralul treaba asta. Mi-am dorit copiii atâția ani și sunt fericită că e totul bine.”, a declarat Alina Laufer la Teo Show de pe Kanal D.