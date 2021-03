Cum se simte Alina Laufer după ce a născut prematur. Vești de ultimă oră despre bebeluși

Care este starea Alinei Laufer după ce a născut pentru a doua oară. Vești despre bebelușii vedetei care s-au născut prematur! Care este acum starea micuților și cum se simte mămica?

Starea de sănătate a Alinei Laufer după ce a născut prematur

Alina Laufer a născut înainte de termen, la doar 29 de săptămâni, acuzând probleme de sănătate. Deși micuții sunt bine, emoțiile continuă să existe. Cei doi proaspeți părinți sunt răbdători și așteaptă ca medicii să le dea undă verde pentru a-i lua acasă.

Soțul acesteia a vorbit într-un interviu despre cum se simt micuții care se află la ATI. „Copiii sunt pe cale să fie OK. Am avut și am în continuare foarte mari emoții. S-au născut prematur și nu există copii prematuri fără probleme medicale.

Starea lor de sănătate se îmbunătățește, dar chiar am avut mari emoții. Au fost și niște chestiuni care au fost puțin mai sensibile, dar s-au rezolvat. Adică, acum, cele mai critice momente, ca să zic așa, sunt în urma noastră și de acum situația devine mai bună pe zi ce trece”, a detaliat politicianul.

„Nu va pleca din spital înainte să poată pleca ambii copii. Asta e clar!”

Cel din urmă a mai spus că Alina e bine, e puternică și e într-o formă fizică bună. De asemenea, se pare că femeia nu se plânge de nicio durere, nici de lipsa de conform, ci doar speră ca bebelușii ei să își revină rapid pentru a-i aduce în sânul familiei.

În tot timpul acesta, proaspăta mămică a stat alături de copii, într-un salon normal din cadrul instituției medicale unde sunt internați. „Alina nu pleacă înaintea gemenilor. Nu va pleca din spital înainte să poată pleca ambii copii. Asta e clar. Asta înseamnă 3-4 săptămâni, în cel mai rapid caz. Poate să fie și mai mult”, a mai afirmat Ilan Laufer.

Mai mult decât atât, Ilan a mai adăugat și că: „sper să vină acasă. Și pentru mine e greu, sunt singur acasă deja de trei săptămâni și mai am ceva de așteptat, dar o să fie totul bine.

Ce spune vedeta?